À la Une: au moins 20 morts dans une nouvelle attaque armée en Haïti

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

De nouvelles violences perpétrées par les gangs armés en Haïti ont fait au moins 20 morts mercredi 19 avril dans l'ouest du pays. Les faits se sont produits à Source Matelas, dans la localité de Cabaret, à une trentaine de kilomètres au nord de Port-au-Prince. Des maisons ont également été incendiées. Selon AlterPresse, « à l’heure actuelle, toute la localité de Source Matelas est prise en otage par ces bandits armés, en provenance de Ti Tanyen et de Lafiteau, villages proches de Cabaret ».

« Ceux qui arrivent à s’en sortir ont pris la fuite vers d’autres zones avoisinantes », précise le maire de la commune, repris par AlterPresse, notamment dans la localité de l’Arcahaie et le département de l’Artibonite. L’élu indique au Nouvelliste qu'il s'agit d'une attaque « en représailles contre la population qui a érigé des barricades durant plusieurs mois ». Ces barricades visaient à empêcher les groupes armés de s'emparer de la zone.

► À lire aussi : En Haïti, les gangs armés kidnappent et gagnent du terrain

Le Chili nationalise sa production de lithium

Le Chili souhaite devenir le premier producteur mondial de lithium. Pour y parvenir, le président Gabriel Boric a annoncé à la télévision, jeudi 20 avril, un plan de nationalisation de la production de ce métal. Le lithium sert notamment à la fabrication de batteries pour les téléphones portables ou les voitures électriques. « Espérons qu'il s'agisse d'une bonne proposition, dans laquelle on ne laisse pas seulement l'État exploiter cette ressource », estime le président de la Chambre chilienne de la construction, interrogé par le média Emol. Pour lui, il faut aussi créer « la plateforme nécessaire pour que cet investissement soit absorbé et financé par le monde des affaires et les capitaux étrangers ».

Des conséquences sur l’environnement

Un géographe de l’Université du Chili pointe quant à lui dans un éditorial de El Mostrador qu’il faut « mettre l'accent sur la sécurité des investissements et le développement durable ». Le professeur insiste sur « les années de changements intenses à venir dans l'utilisation des terres du désert ». Et, si le projet est couronné de succès, il faut s’attendre selon lui à « des changements radicaux dans la géographie des salines, des villes environnantes et des grandes villes du nord du Chili », comme des flux migratoires.

► À lire aussi : Le Chili veut nationaliser son lithium

La démission du général Dias au Brésil embarrasse Lula

Au Brésil, le général démissionnaire Dias, l’un des plus hauts responsables de la sécurité nationale, doit être entendu ce 21 avril 2023, sur son rôle lors des émeutes du 8 janvier dernier. Plusieurs milliers de partisans de l’ancien président Jair Bolsonaro avaient alors pris d’assaut des lieux du pouvoir à Brasilia. Dans les images de vidéosurveillance rendues publiques cette semaine, Marco Edson Goncalves Dias apparaît aux côtés des manifestants sans toutefois agir pour les arrêter. L’affaire embarrasse également le président Lula, ami de longue date du général Dias.

« L’ombre de Lula »

Le journal O'Globo revient sur les 20 ans d’amitié liant les deux hommes. La démission du général Dias constitue sans doute « le moment le plus tendu de cette relation », analyse O'Globo. Mais le haut responsable à la sécurité du Brésil n'a pas été « déloyal » pour autant, selon les alliés de Lula, écrit O'Globo. Le journal justifie cette prise de position des soutiens du président par l’amitié qui unit Lula à Dias. Le général était même surnommé « l'ombre de Lula ». Il était surtout le « militaire le plus proche » du dirigeant, relève le média brésilien.

Joe Biden à nouveau candidat ?

Le président américain Joe Biden pourrait annoncer mardi 25 avril sa candidature à la Maison Blanche pour novembre 2024. Selon les sources anonymes des médias américains, le chef d'État devrait lancer sa campagne officielle avec la publication d'une vidéo déjà « en cours de production », d’après le New York Times.

Si Joe Biden se présente une seconde fois et est réélu, il aurait « 86 ans à la fin de son second mandat », remarque le Washington Post. Le démocrate est déjà le « plus vieux président en exercice » de l'histoire du pays, précise le quotidien USA Today.

Selon un sondage rapporté par le site américain The Hill, 80% des démocrates voteraient pour lui. Mais au sein-même de la famille politique du président, ils ne seraient que « 47% à vraiment souhaiter que Joe Biden se représente ». Ce chiffre tombe à 26% lorsqu’on le ramène à l’ensemble des électeurs américains. En cause : l’âge du président.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne