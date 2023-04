Brésil: Lula au Portugal pour sa première visite en Europe depuis le début de son troisième mandat

Le président brésilien atterrit ce vendredi à Lisbonne, avant de se rendre à Madrid mardi. Il s’agit de la première visite en Europe depuis le début de son troisième mandat.

Lula poursuit son grand tour diplomatique pour mettre en évidence le retour du Brésil sur la scène internationale. Après l’Argentine voisine, les États-Unis, qui viennent de promettre de verser 500 millions de dollars pour protéger l’Amazonie, et la Chine la semaine dernière, Lula a choisi le Portugal pour débuter son périple européen et renforcer ses liens avec le Vieux continent, rapporte notre correspondant à Sao Paulo, Martin Bernard.

L’ancienne puissance coloniale est considérée comme la porte d’entrée des Brésiliens dans l’Union européenne et cherche à mettre en place un accord de libre-échange avec le Brésil et ses voisins du Cône sud, réunis au sein du Mercosur. Lula arrive à ce Lisbonne vendredi, mais son programme officiel débute samedi, avec notamment un déjeuner avec le Premier ministre portugais. Une dizaine d'accords doivent être signés, notamment dans les domaines de l'énergie, des sciences, de l'éducation et du tourisme. Lundi, il prendra part à la remise de la plus haute distinction de la littérature lusophone, le Prix Camoens, au célèbre chanteur brésilien Chico Buarque.

Lula veut également former un « club de la paix » pour tenter une médiation dans la guerre en Ukraine, même s’il a récemment été critiqué pour ses propos jugés trop favorables à la Russie et à la Chine. Samedi, il a suscité une vive polémique en affirmant à Pékin que les États-Unis devaient cesser « d'encourager la guerre » en Ukraine. Il a également déclaré que l'Union européenne devait « commencer à parler de paix ».

Des propos durement critiqués par Washington : lundi, John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, organe directement rattaché au président américain, a accusé le Brésil de « faire l'écho de la propagande russe et chinoise sans prendre en compte les faits ». Le président brésilien a également réitéré que les responsabilités de la guerre déclenchée par l'invasion russe en Ukraine en février 2022 étaient partagées entre les deux pays.

Après un crochet par l’Espagne mardi, le président brésilien doit aussi se rendre au Royaume-Uni le mois prochain, pour le couronnement du roi Charles III.

