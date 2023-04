Canada: 20 millions de dollars en lingots d’or volés à l’aéroport de Toronto

Un vol spectaculaire de 20 millions de dollars (13,5 millions d’euros) en lingots d’or a eu lieu lundi soir 17 avril à l’aéroport Pearson de Toronto. La police a confirmé le vol ce vendredi 21 avril.

Avec notre correspondante à Québec, Pascale Guéricolas

« Attention. Cherche lingots d’or et billets de banque disparus depuis quatre jours. » Voilà le genre d’annonce que pourrait diffuser la police régionale de l’aéroport de Toronto à la recherche d’un conteneur manquant. Quatre jours après la disparition de la précieuse cargaison, les autorités ignorent tout de l’identité des voleurs et surtout de l’endroit où pourrait se trouver les lingots. Pour l’instant, on sait que cette marchandise à très haute valeur se trouvait dans un avion qui s’est posé le soir du lundi 17 avril. Le conteneur a ensuite été transporté dans un des trois entrepôts de marchandise sécurisé de l’aéroport. Et c’est là que le mystère commence.

Les enquêteurs restent avares de détails sur les circonstances entourant ce vol spectaculaire. Tout au plus, ils laissent entendre que cela ne serait pas l’œuvre de professionnels. Aucune information ne filtre non plus sur le propriétaire d’une telle cargaison d’or et de billets de banques, évaluée à 13 millions d’euros. Pas plus que le nom de la compagnie aérienne qui transportait le fameux butin.

Un vol spectaculaire d’or et de diamants avait eu lieu en 1983 à l’aéroport de Heathrow, à Londres. Mais il s’agissait d’un cambriolage impliquant cette fois-là de voleurs armés.

