Colombie: Yoli, une cheffe indigène entre la loi des groupes armés et un géant minier

RFI s’associe au consortium international d’enquête Forbidden Stories pour reprendre le travail de Rafael Moreno, journaliste tué le 16 octobre 2022 dans des circonstances encore non-élucidées. Son meurtre est le dernier d’une longue série à Cordoba, du nord de la Colombie, où la violence des groupes armés s’affrontant pour le contrôle du territoire et de ressources sévit depuis des décennies. Les cibles récurrentes sont les civils et en particulier les responsables communautaires, à l’image de Yoli de la Ossa, gouverneure indigène.

De nos envoyées spéciales à Montelibano,

Tous, journalistes comme militants, avaient prévenu : de toutes les villes du sud du département de Cordoba, Montelíbano est la plus dangereuse. C'est ici que Rafael Moreno, journaliste d’investigation, a été assassiné dans un restaurant, après que sa garde rapprochée a mystérieusement pris congé.

Dans un autre restaurant, RFI a rendez-vous avec Yoli de la Ossa, la gouverneure du conseil indigène Zenú Bello Horizonte. Elle arrive le sourire aux lèvres et quatre gardes du corps aux talons. « Deux d'entre eux appartiennent à l'Unité nationale de protection des victimes. Et deux sont membres de la Garde indigène », explique celle qui confie ne pas avoir une entière confiance en l’État pour la protéger.

Dans cette région, l'une des plus violentes du pays, se concentrent les activités des groupes armés illégaux, celles des grandes industries minières et, au milieu, un déchaînement de violences qui prend souvent les civils pour cibles.

« Ma communauté a été victime d'homicides, de déplacements et de menaces », énumère-t-elle. Son beau-frère a été assassiné par des guérilleros [des Farc] et son frère, par les paramilitaires. « C’était Mancuso », dit-elle dans un filet de voix nerveux, trahissant la terreur qu’inspire encore l’ancien chef des Autodéfenses Unies de Colombie (AUC) : il aurait ordonné les deux massacres perpétrés contre sa communauté à la fin des années 1990.

La cheffe indigène en déroule soigneusement le récit. « Les paras ont perpétré le premier massacre le 8 septembre 1998. Le second, un an plus tard, le 25 mars. Cette fois-là, ils ont tué huit personnes et nous ont donné 24 heures pour quitter notre territoire. Ils ont dit que si nous ne partions pas, ils nous tueraient tous. »

Les 74 familles de sa communauté ont rejoint les 100 000 personnes déplacées par les massacres entre les années 1980 et le début des années 2000 dans le sud de Cordoba. Entre 2016, l’année des accords de paix, et 2020, 37 membres de la société civile ont été tués.

Une carte du département de Cordoba, au nord de la Colombie. Chaque couleur représente une région différente. © RFI / Forbidden stories

Exploitation minière légale et groupes illégaux sur un même territoire

« Nous vivions dans une zone de parcs », raconte-t-elle avec une certaine nostalgie. Une référence au parc naturel national de Paramillo, dont les ressources en eaux, le réservoir de biodiversité et les étendues forestières en font la dixième plus grande zone protégée de Colombie.

Derrière la géographie stratégique et complexe de cette région riche en ressources aquifères, écologiques et minières, prospèrent la culture de la coca et les activités des groupes armés illégaux. Ceux-ci se sont, les uns après les autres, substitués à l’État dans la région : les guérillas des Farc et de l'Armée populaire de libération (APL), puis les escadrons des paramilitaires, et actuellement le Clan du Golfe.

Le sud de Córdoba est également un paradis pour l'exploitation minière à grande échelle. 60 titres miniers y sont actuellement en vigueur, par des groupes nationaux et internationaux, et 180 demandes d'exploitation ont été déposées.

L’exode des populations a entraîné l'abandon de 11 832 hectares de terre entre 1996 et 2012. Au cours de la même période, 68 832 hectares ont été concédés pour l'extraction minière, selon une étude publiée en 2014.

Un grand nombre d'habitants du sud de Cordoba ont été forcés à l'exil. © studio graphique de France Médias Monde

« Personne ne nous a rien dit » que « la mine était si proche »

En 2021, les 600 membres de la communauté de Yoli de la Ossa sont réinstallés par l’État à La Dorada, près de San José de Uré. Une vie nouvelle commence… à 6 kilomètres de la mine de nickel de Cerro Matoso S.A., la plus grande mine à ciel ouvert du continent américain.

« Nous ne savions pas que la mine était si proche. Personne ne nous l’avait dit », se désole Yoli de la Ossa. La communauté finit par réaliser que des espèces animales commencent à disparaître, que les cultures de bananes et de piments ne portent plus leurs fruits. Ses membres se rendent compte bientôt que l’eau de pluie, qu’ils sont obligés de consommer faute d’adduction d’eau potable, est aussi contaminée, de même que le reste.

« Les gens ont commencé à ressentir de fortes démangeaisons dans les yeux et sur la peau, des difficultés respiratoires. Les cas de cancer du poumon, de l'utérus, de l'estomac et du sein ont augmenté », raconte la cheffe de tribu.

Gouverneure depuis 2004, Yoli de la Ossa a mené la lutte de sa communauté et après une étude d’impact financée sur les deniers de la population, elle décide d’interpeller directement Cerro Matoso S.A. « Ils ne nous ont pas écoutés. Nous avons donc organisé une manifestation de deux jours, qui a été matée par l’Esmad [escadron mobile anti-émeute - NDLR] Et enfin, nous avons bloqué l’accès à l’usine, pendant 38 jours », raconte Yoli, avec fierté.

Mais ce n’est rien à côté du combat qu’ils mèneront devant la justice.

Les distances entre la mine et les différentes communautés. © RFI / Forbidden stories

Une communauté absente de l’avis de la Cour constitutionnelle

En 2017, la Cour constitutionnelle reconnaît la responsabilité du groupe minier Cerro Matoso S.A. dans les dégâts causés à l’environnement et sur la santé des populations voisines. Mais l’année suivante, ce dernier parvient à faire annuler l'ordonnance qui le contraint à indemniser les victimes.

Demeure l’obligation de fournir des soins médicaux permanents aux communautés et à les consulter avant chaque nouveau projet. Sauf que la communauté de Yoli de la Ossa ne figure pas dans l’avis de la Cour constitutionnelle.

« Si elle couvre San José de Uré, qui se trouve à la frontière de la zone d'influence de la mine, pourquoi pas nous ? », se demande-t-elle toujours. « Chose jugée », répondent les magistrats à l’avocat qui a accompagné la communauté, Me Pedro Villamarin : « Ils ne nous donnent même pas les raisons de cette exclusion. Ils ne feront pas marche arrière », dit-il, désolé.

La nuit tombe, il est temps de quitter Montelibano. Avant de partir, RFI demande à Yoli de la Ossa comment vont les gens de sa communauté. « Il y a des problèmes respiratoires et on y meurt de cancer. Mon mari est décédé à l'âge de 56 ans d’un cancer qui lui a rongé les poumons. Ma sœur sort tout juste d'une chimiothérapie. Trois enfants sont nés sans anus et avec les deux sexes. Certains sans palais, avec un seul œil ou une seule oreille. L'un d'eux est mon petit-fils », énumère la gouverneure.

D’après elle, des études médicales menées sur les familles de ces enfants excluent les causes génétiques. « Nous voudrions enquêter scientifiquement sur l'origine de ces pathologies. Mais cela coûte beaucoup d'argent. Et nous n’en avons pas », se lamente-t-elle, avant de nous quitter et de s’effacer derrière les silhouettes de ses quatre gardes du corps.

