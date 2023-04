Pérou: l'intense saison des pluies tourne à la catastrophe

Alors qu’une centaine de personnes sont mortes ou ont disparu au Pérou depuis le début de l’année 2023 à cause des pluies torrentielles (85 morts et 14 disparus le 20 avril selon l’Institut national de défense civile), le coût des dégâts - pour le moment - s'élève à 983 millions de dollars, selon le ministre de l’Économie et des Finances. Dans la ville de Piura, les habitants sont épuisés par ces intempéries catastrophiques.

Avec notre correspondant régional, Éric Samson

Dans le pays, plus de 300 000 personnes ont été affectées par les inondations, 6 600 maisons ont été détruites, 13 000 ne sont plus habitables, 171 écoles ont été détruites. Face à la lenteur des secours, la population proteste notamment à Piura, une ville qui s’est mise en grève mardi dernier.

Elles devaient durer un siècle : mises en service fin 2022, elles n’auront duré que quelques mois, les plaques de béton du mur censé protéger la ville de Piura des inondations ont commencé à céder sous l’impact de l’eau. Une raison de plus qui provoque la colère de la population comme la journaliste Cindy Chanduvi : « On voit des ministres qui viennent à Piura, font un tour et repartent. Nous, on exige que la ministre du Logement qui a la responsabilité de gérer la catastrophe dans la zone nord reste ici pour constater les dégâts et pouvoir faire les gestions nécessaires ».

« Il n'y a pas de surprise »

Après des phénomènes du Niño côtier sévères en 1983, 1998 et 2017, un plan de reconstruction avait été lancé par l’État pour protéger les infrastructures de la zone nord du pays. Six ans plus tard, ce programme a peu de résultats à montrer, ce qui ne surprend pas Abraham Levy, directeur de la compagnie Ambiental Andina, spécialisée dans l’étude du climat : « Non, il n’y a pas de surprise. Je présente la météo à la télévision et à la radio depuis 25 ans et à chaque phénomène du Niño côtier c’est la même histoire simplement avec des acteurs différents ».

Alors que le gouvernement a annoncé l’achat de 200 pompes pour Piura, la ville s’attend à une semaine difficile puisque les pluies extrêmes devraient durer jusqu’au 26 avril prochain.

