La visite du président du Guatemala à Taïwan provoque la colère de Pékin

Ce samedi, le président du Guatemala Alejandro Giammattei arrive à Taïwan pour une visite de deux jours. Seuls deux pays en Amérique centrale reconnaissent encore diplomatiquement Taïwan, mais l’annonce de cette visite a déjà provoqué la colère de Pékin.

Publicité Lire la suite

Pékin a appelé à « ne pas aider les criminels », et à ne pas « aller à l’encontre des aspirations, pour son propre bien, du peuple du Guatemala ». Mais si le Honduras, le mois dernier, a rompu ses relations avec Taïwan pour choisir Pékin, les relations du Guatemala et de Taïwan sont au beau fixe.

La présidente de taïwanaise Tsai Ing-wen y était venue au début du mois avant de se rendre à Belize – les deux seuls pays d’Amérique centrale à encore reconnaître Taïwan, qui a perdu depuis 2007 les soutiens du Costa Rica, du Panama, du Salvador et donc du Honduras. Aujourd'hui, seuls 13 pays dans le monde reconnaissent encore diplomatiquement Taïwan.

À l’occasion de son voyage de deux jours, le président guatemaltèque Alejandro Giammattei a indiqué qu’il allait « visiter les plus grandes entreprises » taïwanaises qui souhaitent « venir au Guatemala ». Et qu’un accord était en cours de finalisation avec l’île pour que les produits guatémaltèques puissent davantage accéder à son marché, par exemple le café et le sucre, qui auparavant venaient du Honduras.

Taipei doit également monter un fond pour aider le Guatemala à faire face aux catastrophes naturelles. Et lui verser un million et demi de dollars pour le système d'air conditionné de l'aéroport de sa capitale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne