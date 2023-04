À la Une: le retour de l'ancien président péruvien Alejandro Toledo scruté par la presse

Revue de presse des Amériques

Le retour au Pérou de l’ancien président Alejandro Toledo, après son extradition des États-Unis ce dimanche 23 avril, a été suivi minute par minute par la presse. Poursuivi pour des faits présumés de corruption, Alejandro Toledo a été entendu par la Cour supérieure nationale pour un contrôle d’identité. Il a ensuite été transféré par hélicoptère à la prison de Barbadillo dans la capitale, Lima où il devra purger 18 mois de préventive. À sa sortie de l’audience, beaucoup de journalistes l’attendaient. Et la tension était palpable, comme le raconte le journal La Republica.

Deux anciens membres du gouvernement, David Waisman et Carlos Almerí, « ont eu une altercation lors de laquelle l’ancien ministre de la Défense a même menacé d’un coup de poing » son ancien collègue. En cause, raconte le journal, des accusations de corruption proférées par l’ancien ministre du Travail. C’est aussi ce qui est reproché à l’ancien président extradé : avoir reçu des millions de dollars pour octroyer des contrats de construction à l’entreprise brésilienne Odebrecht, un vaste scandale, éponyme, qui dépasse les frontières du Pérou.

Barbadillo, la « prison des présidents »

Alejandro Toledo cohabitera avec deux autres chefs d’État. Alberto Fujimori l’ancien dictateur qui purge une peine de 25 ans pour corruption et surtout crime contre l’humanité, et Pedro Castillo, en détention préventive pour des faits de corruption aussi. Le journal argentin Pagina Doce relève l’ironie de voir un ancien président qui s’était fait le chantre de la lutte contre la corruption et contre la dictature, cohabiter avec l’ancien tyran. Toledo nie les faits qui lui sont reprochés et surtout, comme l’ancien dictateur, il plaide la mauvaise santé. « Ne me tuez pas en prison », a-t-il supplié. Malgré tout, ses conditions de détention seront des plus classiques.

La Colombie, au centre du jeu diplomatique

Les pourparlers lancés au Mexique entre le président vénézuélien Nicolas Maduro et son opposition sont au point mort. Et la Colombie et son président veulent les relancer. L’objectif, c’est de s’accorder au plus tôt sur un agenda électoral accepté par toutes les parties. À la manœuvre, relate le quotidien mexicain El Universal, le président colombien a adressé des invitations à une partie de l’opposition. Il a retrouvé ses représentants ce week-end dans sa résidence de Hato Grande. La plateforme d’opposition a reconnu qu’un scrutin présidentiel était souhaitable en 2024. Mais à condition que les règles démocratiques soient respectées.

Une conférence internationale à Bogota

L’organisation des élections, c’est le point de tension principale, car il s’agit, pour Caracas, de laisser ses chances à l’opposition lors du futur scrutin. Pour le président Nicolas Maduro, ce n’est pas envisageable sans une levée des sanctions économiques, qui tarde à se concrétiser. Ce mardi, à Bogota, la « Conférence internationale sur le processus politique au Vénézuéla » réunira vingt pays invités. Et le journal mexicain El Universal de rappeler que depuis l’arrivée de Gustavo Petro au pouvoir il y a 8 mois, pas moins de six rencontres ont eu lieu entre les deux chefs d’États voisins.

L’occasion de souligner, pour le journal mexicain, l’ambiguïté de la position de Petro. Il partage, de par son parcours politique, beaucoup de points communs avec le chavisme. Il a demandé l’amnistie pour les membres actuels du gouvernement Maduro ; et dans le même temps, il soutient les réformes politiques destinées à laisser de la place aux opposants. Une position médiane qui ne fait pas l’unanimité sur le continent, rappelle le journal mexicain.

De Tapachula à Mexico

Au Mexique, une caravane de 3000 migrants s’est élancée dimanche pour réclamer la fin des centres de détention. Partie à l’aube depuis la ville mexicaine de Tapachula, près de la frontière guatémaltèque, elle a traversé le Chiapas sous une chaleur de plus de 35 degrés. Direction Mexico. Ce qui distingue cette caravane des nombreuses qui l’ont précédées, selon l’édition mexicaine du journal El Pais , c’est qu’elle se déroule un mois après l’incendie du centre de détention de Ciudad Juarez, à la frontière américaine. Ce sinistre avait fait 40 morts. « Le 27 mars, l’État a tué » peut-on lire sur les pancartes, nous raconte le journal. La responsabilité de la police est particulièrement pointée par les manifestants, des Haïtiens, des Vénézuéliens ou des Équatoriens.

Alerte au plafond de la dette

Aux États-Unis, le plafond de la dette américaine reste au cœur d’une bataille entre républicains et démocrates. Et cela risque de coincer, croit savoir le Washington Post. Pour l’administration Biden, l’enjeu, c’est de ne pas se voir imposer une limite de budget, au risque de coincer l’administration. Mais encore faut-il s’allier les républicains modérés, dont la famille politique a pris le contrôle de la Chambre des représentants en janvier dernier.

Selon l’article de Jeff Stein, les républicains, le président de la Chambre Kevin McCarthy en tête, demandent des réductions du budget. Mais à ce jeu, le risque est plus important pour les républicains que pour les démocrates, car le danger de faire plonger les marchés, et donc l’économie, est bien trop important, conclut le journal.

Des Haïtiens floués

Des Haïtiens qui ont misé sur les cryptomonnaies ont tout perdu. Des témoignages à lire dans le journal en ligne Loopnews. Depuis la disparition de la plateforme « Cryptocurrency Quant Robot », des milliers d’entre eux ont vu l’argent qu’ils avaient misé, s’envoler. « Je suis effondrée, j’ai perdu 191 dollars américains » raconte l’un des investisseurs malheureux.

Comme cette femme, beaucoup s’étaient laissés tenter par une publicité, et ce qui se présentait comme des formations gratuites. En réalité, des séances pour les inciter à placer leurs économies, contre la promesse de gains rapides à l’avenir. Un message qui porte, dans un pays où sévissent la crise économique et l’absence de perspectives pour les jeunes.

La fusée de SpaceX et ses dégâts terrestres

On en finit plus de parler de la nouvelle fusée de SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, qui a explosé après son lancement jeudi dernier. La fusée la plus puissante de l’histoire s’était élancée depuis le pas de tir construit par la société à Boca Chica, au Texas. Et ce sont justement les conséquences sur ce pas de tir qui intéressent nos confrères de la radio publique locale, Texas Public Radio, du réseau NPR. Les lourds dégâts ont entraîné la projection de débris à plusieurs kilomètres à la ronde. La radio rapporte ainsi l'inquiétude des habitants aux alentours. De la poussière, des gravats, sont retombés dans leur voisinage.

Autre problème, cette infrastructure est voisine d'une zone naturelle protégée qui semble avoir été touchée également. La radio révèle ainsi que l'agence fédérale américaine de l'aviation, qui donne les licences pour ces vols de fusée, a ouvert une enquête sur de possibles entorses au plan de protection de l'environnement qu'avait dû mettre en place SpaceX pour procéder à lancement.

