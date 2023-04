Des ministres hommes canadiens en talons hauts, une campagne contre les violences faites aux femmes qui divise

L’image a de quoi étonner : vendredi 21 avril, des hommes en complet, cravate, faisant le tour d’une grande table l’un derrière l’autre à l’Assemblée nationale canadienne, juchés sur des hauts talons rose vif. Ces hommes sont des ministres canadiens. La vidéo a fait le tour du monde, elle a été reprise en Inde, par des médias russes, etc.

De notre correspondante à Québec,

Porter le même modèle de chaussures féminines ne fait pas vraiment partie des mœurs des conseils de ministres au Canada… En fait, ces ministres hommes participent à une campagne de financement qui a lieu au bénéfice d’un organisme de défense des femmes victimes de violence. Le concept, marcher un kilomètre sur des talons hauts pour afficher sa solidarité masculine.

Sur les réseaux sociaux, le refuge pour femmes qui recueille des dons diffuse donc largement la scène sous le hashtag #HopeInHighHeels, l’espoir en talons hauts. On y voit des élus canadiens, dans une salle du Parlement, marcher maladroitement avec des chaussures, réservées habituellement à leurs consœurs féminines. Ils ressemblent d’ailleurs davantage à des apprentis échassiers qu’à des créatures aériennes.

Une organisation qui lutte contre la violence à l'égard des femmes vient depuis des années au Parlement demander aux députés de les aider à promouvoir leur travail. Pourtant, un groupe d'hommes insécure se prononce lorsqu'ils voient des hommes porter des talons hauts. https://t.co/CRtbpjIspn — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) April 21, 2023

Une performance plutôt inhabituelle critiquée

La très grande majorité des commentaires relayés par une plateforme comme Twitter ne sont pas favorables, loin de là. Plusieurs déplorent de voir leurs élus se transformer en clowns, et considèrent que ce gouvernement ressemble à un cirque. L’idée de voir des hommes chaussés avec des talons aiguilles typiquement féminins en heurte plusieurs, une façon de cautionner à leurs yeux le travestissement.

Autre catégorie d’internautes mécontents, les féministes qui jugent insultant de voir les femmes réduites à une chaussure aussi stéréotypée, une chaussure que l’une considère comme un instrument de torture médiéval. Cette vidéo n’a rien à voir avec un message destiné à stopper la violence, considère une autre, tandis que plusieurs jugent offensant de voir les ministres singer des femmes.

Cette campagne semble donc rater sa cible, si l’on en juge la teneur d’une grande partie des commentaires. Le Premier ministre Justin Trudeau a peut-être pressenti que ce cortège en talons hauts comportait un certain risque de dérive. On ne le voit pas sur la vidéo et son bureau n’a pas relayé le message. Par contre, YouTube propose un drôle de montage : au début, les ministres se déhanchent en talons aiguilles avant que Justin Trudeau ne souhaite très sérieusement une bonne fin de ramadam aux musulmans. Un contraste plutôt saisissant.

