À la Une: Joe Biden candidat à sa réélection en 2024

Dans une vidéo postée mardi 25 avril sur Twitter, le président américain Joe Biden a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Cette décision semble réjouir les adversaires républicains du candidat démocrate qui y voient une « cible facile pour unir leur parti », titre Politico.

Mais le quotidien politique nuance : « Les responsables du Parti républicain ne sont pas très optimistes quant à leurs chances de remporter la Maison Blanche. […] Mais la possibilité de pouvoir parler de Joe Biden plutôt que de tous les problèmes internes du parti les rend fous de joie », analyse Politico. Le média américain évoque notamment « les démêlés judiciaires de Donald Trump […] » et « les désaccords sur l'avortement » ou « la guerre en Ukraine ».

Pour le New York Times, l'annonce de Joe Biden « défie Trump et l'Histoire ». Si les deux hommes politiques s’opposent une nouvelle fois, ce sera « la première fois que les mêmes candidats s'affrontent lors d'élections présidentielles consécutives depuis 1956, lorsque Dwight D. Eisenhower a battu Adlai Stevenson pour la deuxième fois », pointe le quotidien new-yorkais. Ce serait également « la première fois qu'un président est défié par son prédécesseur depuis que Theodore Roosevelt a tenté un retour en 1912 contre son successeur désigné, William Howard Taft, dans une campagne à trois voix remportée par Woodrow Wilson ».

Une campagne différente

Mais pour Joe Biden, « cette campagne sera très différente de toutes celles qu'il a menées jusqu'à présent », relève le New York Times. Sa première candidature en 1988 était bien antérieure à « l’omniprésence des réseaux sociaux » et « sa campagne de 2020 a été entachée par la pandémie de Covid-19 », rappelle le quotidien. Surtout, pointe le New York Times, le président en exercice, une fois élu en 2020, avait promis d'être un « pont » entre deux générations de dirigeants démocrates. Autrement dit, il ne ferait qu'un seul mandat. Or, aujourd'hui, la relève n'est pas assurée. Aucun candidat, selon Joe Biden, ne s'impose pour lui succéder. Le président a donc décidé d'oublier sa promesse.

L’opposant vénézuélien Juan Guaido « obligé » de quitter la Colombie

Juan Guaido, figure de l'opposition au Venezuela, a été expulsé de Colombie la nuit dernière. Selon le gouvernement colombien, il était arrivé de manière « irrégulière » sur le territoire pour assister à une conférence internationale sur le Venezuela, notamment sur le dialogue entre le gouvernement et l'opposition. Juan Guaido n’avait pas été convié à ce sommet.

L’affaire divise, souligne El Espectador. Selon les soutiens de Juan Guaido, c'est le gouvernement colombien qui a obligé l’opposant vénézuélien à quitter le territoire. Mais les autorités du pays s'en défendent, pointe El Espectador : « Il ne s'agit pas d'une expulsion, mais d'un départ issu d'un commun accord avec le chef de l'opposition », affirme une source gouvernementale au quotidien de Colombie.

« L’expulsion n’a rien à voir avec la figure de Juan Guaido »

De fait, le gouvernement dément avoir « affrété un avion » pour transférer l'opposant à Miami, aux États-Unis, complète de son côté El Carabobeño, un journal vénézuélien.

« L'arrivée de Juan Guaido en Colombie a suscité un malaise au sein du gouvernement colombien », poursuit El Espectador. Le quotidien souligne que son expulsion « n'a rien à voir avec la figure de Juan Guaido en tant que telle, d'après le gouvernement, mais plutôt avec le fait que seuls les représentants des délégations internationales aient été invités à la réunion », et que « ni le gouvernement ni l'opposition vénézuélienne ne seront présents ».

États-Unis : la chaîne Fox News se sépare de Tucker Carlson, son animateur conservateur vedette

La chaîne Fox News a annoncé lundi se séparer de son animateur vedette, le très conservateur Tucker Carlson. Le média américain n’a pas invoqué de raison officielle, mais ce licenciement s'inscrit dans un contexte agité pour Fox News. Le 18 avril, la chaîne a été contrainte de verser près de 800 millions de dollars pour éviter un procès en diffamation sur sa couverture de la présidentielle de 2020.

Mais selon le Washington Post, l'éviction de Tucker Carlson ne serait pas entièrement due à ces remous judiciaires : « Le lien n'est pas tout à fait évident » car le présentateur star était « loin d'être au centre de l'affaire », souligne le quotidien. « Il n'était responsable que d'une seule des 20 émissions incriminées ».

Accusé d’avoir « malmené » une productrice de la chaîne

Pour le Los Angeles Times, « il est possible que son licenciement ait davantage à voir avec une plainte pour discrimination déposée par une productrice licenciée par la chaîne ». Elle affirme entre autres avoir été « malmenée » par Tucker Carlson et avoir fait l'objet de « commentaires antisémites ». Fox News craint donc de devoir mettre encore la main au portefeuille avec cette nouvelle affaire. « Le prochain Tucker Carlson n'aura pas à dire la vérité pour garder le trône », conclut le journal californien, mais seulement à « éviter de devenir un boulet financier ».

