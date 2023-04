États-Unis: Kamala Harris, la quête de popularité dans l'ombre de Joe Biden

La vice-présidente américaine Kamala Harris dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche, à Washington, le 12 avril 2023. AP - Evan Vucci

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Elle est entrée dans l'histoire des États-Unis, il y a trois ans, en devenant la première femme et la première personne afro-américaine et d'origine asiatique à accéder à la vice-présidence. Avec l'annonce de la candidature de Joe Biden à sa propre réélection en 2024, Kamala Harris resterait donc à ce poste, l'un des plus ingrats de la scène politique outre-Atlantique, en cas de victoire de l'actuel président américain. De quoi rester dans l'ombre du chef de l'État, du moins pour l'instant.