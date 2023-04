États-Unis: ouverture d’un nouveau procès contre Donald Trump

Les ennuis judiciaires de Donald Trump se poursuivent. Pour la 3e fois en un mois, l’ancien président est impliqué dans des affaires instruites et jugées à New York. Cette fois, il n’est pas question de délits financiers mais d’un procès au civil dans une affaire de diffamation relative à un viol.

C’est une affaire qui remonte à quasiment trente ans et qui a été révélée il y a moins de cinq ans. La chroniqueuse et auteure Jean Carroll accuse Donald Trump de l’avoir violée, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Elle raconte qu’au milieu des années 1990, elle rencontre celui qui est à l’époque encore dans l’immobilier dans un célèbre grand magasin haut de gamme de New York. Rencontre qui se serait terminée par un rapport sexuel forcé dans une cabine d’essayage.

Au moment où elle décide de sortir du silence, Donald Trump est président et il nie farouchement. Il dit ne même pas connaître son accusatrice. Pour sa défense, il explique qu’elle n’est pas son type de femme, qu’elle est mentalement dérangée et il l’accuse tout simplement de mentir. C’est ce que Jean Carroll lui reproche.

Mais, fait cocasse, devant une photo où il figurait avec Mme Carroll lors d'une réception dans les années 1990, M. Trump l'avait alors confondue avec son ancienne femme, la comédienne Marla Maples, 59 ans, avec laquelle il fut marié de 1993 à 1999.

Un cas juridique délicat

Ce procès au civil n’est pas un procès pour viol, mais un procès en diffamation et pour coups et blessures. Jean Carroll demande des réparations et que Donald Trump retire ses déclarations. La journaliste prévoit de témoigner en personne. C’est moins sûr pour Donald Trump. Son avocat affirme qu’il le souhaite, mais qu’il ne veut pas à imposer à la ville de New York le fardeau logistique que sa présence a entraîné lors de ses derniers passages au tribunal.

C'est un cas juridique délicat qui oppose Jean Carroll à l'ex-président milliardaire, cerné par des affaires judiciaires, dont une inculpation pénale historique début avril à New York pour 34 fraudes comptables et fiscales. À 76 ans, l'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021) rêve d'être réélu en novembre 2024.

Le procès civil, qui pourrait durer une à deux semaines, devait s'ouvrir le 10 avril, mais a été repoussé à ce mardi 25 avril.

(avec AFP)

