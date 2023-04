Mexique: une colonne de migrants en marche pour demander justice

Mexique: une caravane de plusieurs centaines de migrants a quitté le Chiapas pour Mexico, puis la frontière américaine, le 24 avril 2023. REUTERS - GABRIELA SANABRIA

Ils marchent pour « défier le gouvernement mexicain ». Quelque 4 000 migrants sont partis dimanche du sud du Mexique pour rejoindre à plus de mille kilomètres plus au Nord la capitale Mexico. Ils réclament justice après la mort de 40 migrants le mois dernier et le droit de circuler et d'émigrer.