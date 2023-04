Présidentielle aux États-Unis: toujours pas candidat, Ron DeSantis peaufine sa stature internationale

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, à gauche, et le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi à la maison d'hôtes Iikura, le lundi 24 avril 2023, à Tokyo. AP - Eugene Hoshiko

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ron DeSantis n’est pas encore candidat à la présidentielle américaine, mais ça y ressemble de plus en plus. Le gouverneur de Floride vient d’entamer une tournée diplomatique au Japon. À Tokyo, il a rencontré le Premier ministre. Selon la presse américaine, aucun doute, DeSantis veut travailler sa stature internationale avant de briguer l’investiture républicaine face à son rival et grand favori Donald Trump.