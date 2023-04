Colombie: aucun engagement concret à l'issue de la réunion sur le Venezuela

Bogota, Colombie, le 25 avril 2023: le président colombien Gustavo Petro accueille les participants à une réunion internationale destinée à débloquer les négociations au Venzuela entre le gouvernement de Nicolas Maduro et son opposition.

Ce mardi se tenait à Bogota une réunion pour tenter de relancer le dialogue entre le gouvernement chaviste de Nicolas Maduro et son opposition, en vue des présidentielles de 2024. Une vingtaine de pays étaient représentés, dont les Etats-Unis. Mais le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel était la seule figure de poids présente.

La réunion pour parler du Venezuela s’est tenue sans Vénézuéliens, rapporte notre correspondante à Bogota, Marie-Eve Detoeuf. Ni le gouvernement de Nicolas Maduro, avec qui Petro entretient de très bonnes relations, ni l’opposition n’ont en effet été invités.

L’opposant Juan Guaido a tenté un coup médiatique. Arrivé lundi en Colombie par surprise, à pied et sans passer par le poste frontière, il a été prié par les autorités colombiennes de quitter le territoire, Ce qu’il a fait. Il est parti pour Miami.

Pour le président colombien, Gustavo Petro qui a rétabli des relations diplomatiques avec le Venezuela et entend se poser en leader régional, l'objectif de la réunion de Bogota était de coordonner une stratégie internationale. En clair de convaincre Washington et l’Union européenne que les sanctions économiques contre le Venezuela n’ont pas atteint leur but, Nicolas Maduro étant toujours au pouvoir. Le président colombien s'est rendu à Washington la semaine dernière pour évoquer les sanctions auprès de Joe Biden.

Lorsque Gustavo Petro a plaidé jeudi dernier en faveur d'une levée des sanctions américaines contre le régime de Nicolas Maduro, l'administration Biden a indiqué qu'elle ne le ferait qu'en cas de reprise du dialogue politique dans le pays. « Une stratégie a été proposée (...) de tenir d'abord des élections avant de lever les sanctions, ou de manière graduelle, pendant que les étapes d'un calendrier électoral sont remplies, les sanctions également levées en parallèle », a déclaré le président Petro à la presse après la rencontre.

La question reste de savoir si, en échange de la levée des sanctions, Maduro pourrait accepter la tenue d’élections transparentes en 2024. Washington et l’Union européenne hésitent. Selon le gouvernement colombien, la réunion de Bogota a permis de dégager des « positions communes ». Mais aucun engagement concret n’a été annoncé.

(et avec AFP)

