Bourse: la valeur de Meta boostée par l’Intelligence artificielle

Un bon de près de 13% pour l’action Meta à la bourse des valeurs technologiques à New York. Pour une entreprise en difficulté il y a encore quelques semaines, c’est plutôt étonnant. Mais il y a des explications et notamment une explication technologique.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Si le cours de l’action Meta grimpe, c’est d’abord parce que contrairement aux trois trimestres précédents, le chiffre d'affaires est reparti à la hausse. C’est aussi, et c’est un grand classique de Wall street, pour le malheur de certains de ses employés, parce que le groupe qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp a resserré les boulons. Plus de 20 000 postes ont été supprimés ces derniers mois. Mais c’est enfin parce que les investisseurs ont désormais une certaine confiance dans l’avenir.

À l’origine de ce regain de confiance, deux lettres : IA, pour Intelligence artificielle. C’est le nouvel eldorado des entreprises du secteur des nouvelles technologies. Et Meta y investit beaucoup. Avec des résultats. Cela permet d’offrir de nouveau services aux utilisateurs en créant ce que l’on appelle des IA génératives, c’est-à-dire des systèmes capables de répondre directement aux questions qu’ils peuvent poser. Et cela améliore aussi l’efficacité interne.

L’Intelligence artificielle permet de mieux cibler la publicité pour permettre à plus d’annonceurs d’atteindre des utilisateurs qui passent de plus en plus de temps sur leurs écrans. Et placer de la publicité, c’est précisément le cœur de métier de Meta.

