Équateur: les militaires se préparent à s'attaquer aux narcotrafiquants

Un soldat équatorien à Esmeraldas en Équateur, le 21 avril 2023. © ENRIQUE ORTIZ / AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les forces armées d'Équateur n’attendent plus qu’un décret présidentiel pour commencer leurs opérations contre les gangs et les mafias de trafiquants de drogue dont certaines activités sont désormais considérées comme « terroristes ». Ce jeudi, le Conseil de Sécurité Publique et de l’État (Cosepe) a déclaré que le terrorisme est une menace pour l’État.