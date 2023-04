Avortement aux États-Unis: les divisions au sein du parti républicain éclatent au grand jour

La question de l’avortement serait-elle devenue un boulet pour les républicains aux États-Unis ? Cette semaine, deux votes limitant l’accès à l’IVG ont échoué dans deux États conservateurs.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans le Nebraska comme en Caroline du Sud, les textes de loi visant à limiter radicalement l’accès à l’avortement ont échoué, notamment parce que des républicains ont voté contre leur camp. Dernière preuve s’il en fallait encore une des divisions que la question de l’IVG provoque au sein du parti depuis la décision de la Cour suprême l’été dernier.

Si la fin de l'arrêt Roe vs Wade avait été saluée et célébrée unanimement par le camp conservateur, les défaites républicaines aux élections de mi-mandat sont passées par là. Les sondages montrent qu’une grande majorité d’Américains s’opposent à une interdiction de l’avortement. Certains républicains revoient leur position, d’autant plus que l’interruption volontaire de grossesse est l’un des enjeux principaux des prochaines élections.

On le voit par exemple avec la candidate républicaine Nikki Haley qui n’a jamais caché ses positions Pro Life. Mais qui aujourd’hui fait campagne en affirmant qu’aucun président ne pourra interdire l’avortement au niveau fédéral, qu’il est « nécessaire de trouver un consensus ».

Pendant que les Républicains semblent empêtrés dans leur politique sur l’avortement, les démocrates eux font tout pour utiliser la question pour mobiliser leurs électeurs.

