Canada: une plainte contre Facebook pour publicités frauduleuses

Régulièrement, Facebook diffuse au Canada des publicités où de faux conseillers financiers promettent des rendements extraordinaires pour des placements en cryptomonnaies. Certains internautes tombent dans les filets de voleurs. Cette mésaventure est arrivée à deux Québécois qui ont perdu des centaines de millions d’euros. Un avocat vient de déposer une demande de recours collectif pour poursuivre Facebook diffuse de telles publicités.

Publicité Lire la suite

Les promesses d’investissements mirobolants en cryptomonnaie, utilisant sans leur accord Elon Musk, le patron de Twitter ou des animateurs de la télé québécoise, ne sont que pure invention. Plutôt que de parler à un conseiller financier, les internautes communiquent avec des voleurs.

Pour l’avocat David Bourgoin, la plateforme Facebook a sa part de responsabilité dans cette fraude, car elle diffuse ces publicités. « Le but de la publicité c’est de faire tomber les gens dans le panneau. Ça coûte cher. C’est la détresse ensuite et la honte de ces gens-là. J’en ai deux ou trois qui m’ont dit, on n’a jamais parlé de ça à notre famille, vous êtes le premier à qui on écrit parce qu’on a trop honte. L’action collective permet l’anonymat aussi », explique-t-il.

>> À lire aussi : Entrée en vigueur du contrôle européen renforcé pour 19 grandes plateformes numériques

Des publicités qui restent pendant des mois sur le réseau social

De son côté, Facebook affirme retirer les publicités frauduleuses dès qu’on lui signale. Mais des mois peuvent s’écouler avant que les internautes constatent qu’ils ont été victimes de fraude.

Akim Laniel-Lanani, de la clinique de cybercriminologie : « Donc pendant ces 2, 3, 4 mois-là, la personne a perdu cette publicité, n’est pas capable de revenir en arrière, de signaler à Facebook comme quoi, elle a été frauduleuse, donc ces fraudeurs-là jouissent d’une période de grâce, jusqu’à que quelqu’un s’en rende compte. »

Au moins un an va s’écouler avant que le juge ne décide si une action collective est possible. D’autres victimes de ces fausses publicités pourraient donc s’ajouter.

>> À lire aussi : TikTok: un réseau social encore plus dangereux que Facebook, Instagram ou Twitter?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne