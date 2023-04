Les relations Mexique-États-Unis mises à mal par la crise des opioïdes

Le président américain Joe Biden et son homologue mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à Mexico, en janvier 2023.

Des deux côtés de la frontière, les gouvernements s'accusent mutuellement de ne pas faire assez contre le fentanyl, une drogue qui tue chaque année des dizaines de milliers d'Américains.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Ce n'est pas la première fois que la crise du fentanyl crée des tensions entre Mexico et Washington, mais le ton est récemment monté entre les deux parties. En cause, les origines de la crise liée à cette drogue et les solutions pour y faire face.

D'un côté, le président mexicain maintient que le fentanyl n'est absolument pas produit dans son pays, mais qu'il est en fait importé d'Asie.

Andres Manuel Lopez Obrador a également déclaré, récemment, que les États-Unis devraient s'attaquer aux racines du problème : la perte des valeurs familiales et « un manque de câlins et d'amour ». C'est selon lui ce qui pousse les Américains à consommer de la drogue.

Des déclarations qui ont provoqué la colère de certains élus à Washington. Le Républicain Lindsey Graham estime que l'attitude de Mexico montre son manque de volonté de lutter contre les cartels.

« Si les Mexicains ne veulent pas coopérer, nous ferons ce qu'il faut pour notre propre sécurité », a-t-il déclaré, laissant entendre que Washington devrait envoyer l'armée pour mener des opérations contre les laboratoires de fentanyl, une option écartée par l'administration Biden.

Le Mexique assure pour sa part qu'il poursuit ses opérations contre le cartel de Sinaloa. Deux grands trafiquants ont été arrêtés cette année. L'un d'eux n'est autre que le fils d'El Chapo.

