À la Une: les célébrations du 1er-Mai reportées à Cuba

À Cuba, la Journée internationale des travailleurs du 1er-Mai est habituellement célébrée en grande pompe. Mais les commémorations de cette année ont été reportées au vendredi 5 mai 2023 en raison de fortes pluies. Cette journée sera « également déclarée jour férié », précise Granma, l’organe de presse du Parti communiste au pouvoir.

Le grand rassemblement de La Havane annulé

Le traditionnel rassemblement sur la place de la Révolution à La Havane, la capitale, a quant à lui été annulé dès mardi 25 avril faute de carburant dans le pays, car les pénuries actuelles ne permettent pas de mobiliser les centaines de milliers de Cubains convoqués. Granma y voyait mardi 1er mai 2023, une simple « retouche » des festivités initialement prévues avec de plus petits défilés prévus « dans toutes les communes du pays ».

Le site CubaNet, qui met en avant un journalisme indépendant, remarque de son côté que « pour la première fois depuis 1959, Cuba n'organisera pas son traditionnel défilé […] sur la place de la Révolution pour des raisons économiques ». Dans un éditorial, le média ajoute que « la suspension du spectacle public le plus important de l'appartenance au régime […] reflète la grave crise du système ».

Au Brésil, une enquête ouverte après le meurtre d’un indigène Yanomami

Au Brésil, les tensions sont ravivées entre les chercheurs d'or et le peuple indigène Yanomami. Samedi 29 avril 2023, un homme yanomami a été tué par balle, et deux autres ont été blessés. Cette attaque aurait été perpétrée par des mineurs de l'État de Roraima, dans le nord du Brésil. Ces terres sont habitées par les Yanomamis, mais elles sont rongées depuis des années par l'exploitation minière illégale.

Selon le président du Conseil de santé indigène du peuple yanomami, cité par O Globo, les trois hommes s'étaient rendus « dans un camp de mineurs, situé à 500 mètres de la communauté, pour demander l'accès à Internet. lls se sont alors disputés et les mineurs ont commencé à leur tirer dessus avec des revolvers ». Deux des indigènes ont été blessés. Le troisième a quant à lui succombé « après avoir reçu une balle dans la tête », rapporte O Globo.

Lula à l’assaut des orpailleurs illégaux

La ministre brésilienne des Peuples indigènes indiquait dimanche 30 avril 2023 sur Twitter que « malgré les récents efforts du gouvernement fédéral, de nombreuses actions font encore défaut jusqu'à ce que tous les envahisseurs soient expulsés du territoire » yanomami. Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, le président Lula a déployé l'armée et la police pour chasser les orpailleurs illégaux. Pourtant, le bras de fer continue. Dans un communiqué, la police fédérale a soutenu qu'elle s'efforçait « d’identifier, localiser et arrêter les auteurs de ces crimes ».

La population haïtienne tente toujours de faire face aux gangs armés

La presse haïtienne revient sur les représailles de la population contre les groupes armés. Depuis une semaine, de nombreux habitants se livrent à des lynchages de bandits présumés. Et chaque journal interprète cette mobilisation à sa manière.

Pour le National, « la peur a changé de camp » et se trouve désormais du côté des gangs. À l’inverse, AlterPresse maintient que la violence des groupes armés ne faiblit pas. « La peur est loin d'avoir changé de camp », souligne le site. « La terreur des gangs persiste dans plusieurs quartiers de l'est de la capitale », écrit le média haïtien, « où ils maintiennent leur cruelle pression contre des populations sans aucun secours de la police ».

Le soutien de la police réclamé

Un artisan de Pernier, dans l'ouest du pays, déclare à AlterPresse que « les bandits ont investi des zones encore en dehors de leur fief il y a seulement une semaine ». Le site fait pourtant savoir qu'un « mouvement de mobilisation de la population est en cours dans les régions de l'ouest et de l'Artibonite ». Les riverains réclament « l’accompagnement de la police » qui affirme que ses « opérations contre les gangs ciblent pour le moment divers quartiers de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et le département de l'Artibonite, dans le Nord ».

Et cette révolte d'une partie des Haïtiens contre les gangs fait également parler dans la presse étrangère, même au-delà des frontières d’Haïti. « C'est l'enfer », décrit le quotidien britannique The Guardian. « Depuis lundi 24 avril 2023, c'est tuer, brûler, tuer, brûler », déclare un militant haïtien des droits de l'homme au journal. Pour le quotidien espagnol El País, ces lynchages « sèment la terreur » et sont le « dernier évènement en date de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis 2021 ».

