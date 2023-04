Paraguay: Santiago Peña, candidat du parti conservateur au pouvoir, élu président

Santiago Peña, le candidat du Parti Colorado (conservateur) au pouvoir depuis sept décennies au Paraguay, a remporté dimanche l'élection présidentielle sur son principal rival de centre-gauche, Efrain Alegre, selon les chiffres officiels de l'autorité électorale.

Santiago Peña, un économiste de 44 ans élu président du Paraguay, va perpétuer une hégémonie de sept décennies du Parti Colorado (droite) à la tête du pays, et devra lever les doutes sur l'influence de son mentor, un ex-président désigné comme « corrompu » par Washington.

Passé par le FMI, et se disant en phase avec la « société conservatrice » du Paraguay, « Santi » Peña a remporté dimanche l'élection face à son principal rival Efrain Alegre (centre-gauche), avec une avance confortable (42% contre 27% avec 96% des votes décomptés) quand la plupart des sondages donnaient un scrutin très serré.

Sourire affable, traits juvéniles que trahissent à peine une touche de gris aux tempes, M. Peña se décrit comme un homme d'écoute et de responsabilités, et cite souvent sa jeune paternité, à 17 ans, comme un facteur déterminant de sa vie, qui le poussa à étudier dur, travailler tôt, et « vouloir servir ». « Ce fut un moment vraiment difficile (...) qui m'a aidé à apprécier les valeurs que j'avais reçues. Lire, écrire, l'histoire, les maths, on apprend à l'école. Mais les valeurs, on les apprend à la maison », expliquait-il cette semaine à l'AFP.

Jonglant avec son épouse entre université et gardes, Santiago Peña suivit une formation d'économiste à Asuncion, puis d'Adminstration publique à Columbia (New York) via une bourse. À 22 ans, il entrait à la Banque centrale du Paraguay, à 31 ans au Fonds monétaire international à Washington, puis de nouveau à 34 ans au directoire de la Banque centrale.

Bien que longtemps affilié au Parti libéral (centre-gauche), Santiago Peña fut ministre des Finances (2015-2017) dans le gouvernement d'Horacio Cartes, du rival Colorado, avant de s'encarter en 2016. Pur carriérisme, selon ses détracteurs. C'est d'ailleurs activement soutenu par Horacio Cartes que M. Peña a cette fois remporté les primaires du Colorado, après son échec en 2018. Ce qui lui vaut par ses rivaux le quolibet de « marionnette », ou « chili » (serviteur, en guarani) du richissime ex-président. Lui n'en a cure « c'est quelqu'un de très serein, son calme est impressionant », commente un collaborateur.

Au long de la campagne, il a tenté de se distancier de l'opprobre internationale sur Horacio Cartes, que Washington a en 2022 taxé de « significativement corrompu » et frappé d'interdictions d'entrée ou de transactions aux États-Unis.

