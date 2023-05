À la Une: la grève des scénaristes à Hollywood

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

« Première grève depuis 15 ans », titre le Hollywood Reporter, « une grève qui pourrait stopper net l’industrie hollywoodienne », renchérit le Washington Post, qui précise : « plus de 11 000 scénaristes syndiqués de la télévision et du cinéma sont en grève à partir de ce mardi […] après six mois de négociations avec Netflix, Amazon, Apple, Disney, Discovery-Warner, NBC Universal, Paramount et Sony ». En cause, explique le LA Times : « la manière dont les scénaristes sont compensés, à l’ère des plateformes de streaming […] qui ont énormément transformé l’économie de la télévision ». La grève a été votée « à une majorité historique », écrit le journal : 98 %.

« Vous pouvez dire au revoir à vos late-night shows favoris [les émissions de deuxième partie de soirée, NDLR] si les scénaristes ne s’entendent pas avec les studios d'ici au 1er mai », écrivait il y a deux semaines le LA Times, qui republie son article ce mardi en Une de son site internet. La Writers Guild of America, le syndicat qui appelle à la grève, a prévenu que toutes ces émissions très populaires aux États-Unis, celle de Jimmy Kimmel, John Oliver ou encore Jimmy Fallon, ne pourraient plus proposer de nouveaux épisodes.

Autres conséquences de la grève : les soap-opéras seront à court d’épisodes au bout d’un mois, écrit le New York Times, et « si la grève est prolongée, il y aura moins de nouvelles séries télé, même si cela ne sera vraiment apparent qu’à la fin de l’année. » « Pour que le cinéma commence à être affecté, ce sera plus long », précise le quotidien, « à cause du temps de production des films ». Lors de la grève de 2007, qui avait duré 100 jours, l’économie de Los Angeles avait perdu plus de deux milliards de dollars.

Manifestations au Venezuela pour une augmentation des salaires

Au Venezuela, « les secteurs de la santé, de l’éducation et les retraités sont descendus massivement dans les rues pour demander, une fois de plus, que le salaire minimum dépende du panier de base », écrit Tal Cual ; un panier qui en mars dernier valait 98 fois plus que le salaire d’un Vénézuélien. Une demande, précise le journal, faite déjà quasiment tous les jours lors des manifestations qui ont commencé au début de l’année.

Pour ce 1er-Mai, le président Nicolas Maduro a bien fait une annonce, mais qui selon El Nacional « provoque une grande controverse, car elle ne répond pas aux attentes » : la prime d’alimentation passe à 40 dollars mensuels, la prime spéciale « guerre économique » sera de 20 dollars, « mais le salaire minimum et les retraites ne bougent pas ». « Tu ne mérites aucun pardon », écrit sur Twitter un Vénézuélien cité par le journal, « tu as tué les salaires des travailleurs et en plus, tu ignores superbement les personnes âgées et les retraités ».

Au Guatemala, le procès du journaliste José Ruben Zamora

Le procès de José Ruben Zamora commence ce mardi au Guatemala. Le journaliste est accusé de « blanchiment d’argent, chantage et trafic d’influence », écrit El Faro. El Periodico rappelle que José Ruben Zamora, le fondateur de ce journal, avait été arrêté « après une série d’articles dévoilant des actes de corruption impliquant des hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris le président Alejandro Giammattei ».

L’arrestation du journaliste, rappelle El Faro, « a empêché le journal de proposer son édition papier depuis décembre dernier, et l’a obligé à se séparer de 80 % de son personnel ». Dans le pays, d’autres journalistes ont été arrêtés, rappelle le site d’information ; au moins six ont dû s’exiler, et d’autres ont été menacés ou la cible d’attaques directes. Dans le seul dossier de blanchiment d’argent, José Ruben Zamora risque 20 ans de prison.

De nouveaux territoires conquis par les gangs à Port-au-Prince

En Haïti, « de nouveaux territoires conquis par les gangs à Port-au-Prince », écrit AlterPresse : « les gangs poursuivent leur inexorable avancée dans des zones comme Fort-Jacques, Diègue, Méyotte, Corlette, Pernier et Tabarre, rapportent des riverains ». Ce qui fait dire au site d’information que la peur est « loin d’avoir changé de camps », après la mort d’individus armés la semaine dernière, tués par des riverains « exaspérés ».

À lire aussi dans Ayibopost un reportage sur les personnes sourdes qui, n’entendant pas les tirs, ne se mettent pas à l’abri et sont tuées. L’Association des Sourds de Lévêque d’Haïti explique que ces personnes, « pour la plupart démunies et incapables de s’acheter des appareils de communication, ont besoin d’informations pour éviter certaines zones à risque et se mettre à l’abri ». Or le secrétariat d’État chargé de ces questions a été dissous en août dernier par le Premier ministre Ariel Henry.

Mort à 84 ans du musicien canadien Gordon Lightfoot

Gordon Lightfoot était un musicien « légendaire », écrit The Toronto Star, « dont les refrains ont raconté une histoire de l’identité canadienne qui s’est exportée dans le monde entier ». Vingt albums studio, des centaines de chansons. « Qualifié de “talent rare” par Bob Dylan », rappelle La Presse, Gordon Lightfoot a écrit des morceaux repris par des dizaines d’artistes, dont Elvis Presley et Barbra Streisand.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne