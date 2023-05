États-Unis: pour rattraper Donald Trump, Ron DeSantis radicalise son discours

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, n’a pas officiellement déclaré sa candidature à l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de 2024. Mais cela ne l’empêche pas d’envoyer des messages à l’électorat de son camp. Notamment avec une dernière proposition choc autour de la peine de mort.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Nous mettrons les pédophiles à mort, espérons-le » : c’est avec ces mots que Ron DeSantis commente sa dernière idée. En présentant ses mesures contre la criminalité, le gouverneur de Floride a signé une loi votée à une large majorité par les législateurs de son État. Elle permet de condamner à mort les auteurs d’agressions sexuelles sur des enfants de moins de 12 ans.

Il y a quelques mois, la Floride avait déjà facilité l’application de la peine de mort, en abaissant de 12 à 8 le nombre de jurés nécessaires pour le décider. Cette nouvelle loi doit entrer en application le 1er octobre. Il est toutefois probable qu’elle soit contestée devant les tribunaux. Elle contredit, en effet, directement une décision de la Cour suprême de 2008 interdisant une mesure comparable.

Même si cela allait jusque-là, et même si la Cour suprême à majorité conservatrice changeait sa jurisprudence comme elle l’a déjà fait, ce n’est sans doute pas un problème pour Ron DeSantis. Pour lui, il s’agit d’envoyer un message.

Depuis son inculpation dans l'affaire Stormy Daniels, Donald Trump creuse l’écart dans la course à l’investiture républicaine, selon toutes les études d’opinion. Ron DeSantis doit donc réagir et démontrer sa fermeté à des électeurs sensibles aux questions de criminalité. Et il sait aussi que la question de la pédophilie est centrale pour une partie importante d’entre eux.

