Colombie: un Premier mai pas comme les autres pour les soutiens de Gustavo Petro

En Colombie, pour le premier 1er-Mai de sa présidence, Gustavo Petro avait appelé ses sympathisants à descendre dans la rue pour manifester leur soutien aux réformes engagées par son gouvernement, à commencer par la réforme du système de santé et celle du droit du travail. À Bogota et dans les grandes villes du pays, ils ont largement répondu à son appel.

Beaucoup de tambour, pas de policiers. C’est un Premier mai pas comme les autres qui s’est joué sur la place Bolivar dans le centre de Bogota. « C’est la première fois que nous sommes là pour soutenir le gouvernement en place ! D’habitude, nous venions pour lui arracher avec les ongles avec colère des garanties pour les travailleurs », lance Sarah, une retraitée, au micro de notre correspondante, Marie-Eve Detoeuf.

« Nous sommes là pour exiger que Petro tienne ses promesses de campagne, mais aussi pour soutenir les projets de réformes que propose le gouvernement, précise William Velandia, secrétaire général de Fecode, le puissant syndicat des enseignants. Ce qui nous inquiète, c’est qu’il y a tout un secteur de la droite qui mène une campagne médiatique pour tenter de déstabiliser ce gouvernement du changement ».

La colère contre les médias est générale. « Il y a beaucoup de désinformation dans notre pays, Les médias veulent nous faire croire que tout va mal, que tout est en danger, que Petro est un danger, gronde Natalia, fonctionnaire. L’idée est donc de venir lui manifester notre soutien pour qu’il puisse faire passer les réformes dont le pays a besoin ! »

Le soutien dont Gustavo Petro a besoin pour faire passer ses réformes, c’est celui du Congrès. Le premier président de gauche de Colombie avait appelé ses partisans à manifester massivement pour faire pression sur les parlementaires. « Ne nous laissez pas seuls dans ces palais immenses et froids ! avait lancé Gustavo Petro. Le temps du changement est venu et il ne faut pas faire marche arrière... Je vous invite à venir en première ligne dans la lutte pour les transformations... » Insistant sur ses projets de réforme de la santé et de la protection sociale et la réforme foncière qui n'avance pas assez vite, Gustavo Petro a lancé un pressant appel à la foule.

1 de Mayo. El discurso de la gran reforma social. pic.twitter.com/7uN9kCxjda — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2023

