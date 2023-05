À la Une: 1 500 soldats américains bientôt déployés en renfort à la frontière mexicaine

Revue de presse des Amériques

© Miguel Roberts / The Brownsville Herald via AP

Publicité Lire la suite

Aux États-Unis, des troupes supplémentaires seront bientôt déployées à la frontière avec le Mexique pour faire face à un éventuel afflux de migrants. Le Pentagone, en charge des forces militaires américaines, a annoncé mardi 2 mai 2023 l’envoi prochain de 1 500 soldats. Les autorités craignent une recrudescence des tentatives d’entrée aux États-Unis après l’assouplissement de la réglementation liée au Covid-19.

« Le cordon qui contenait la politique migratoire des États-Unis sera finalement défait », écrit CNN en Español. « Et personne ne semble totalement préparé à ce qui arrive » - autrement dit, à une augmentation du nombre de migrants.

Fin d’un protocole migratoire strict

Jusqu’à présent, l’administration de Joe Biden se servait du titre 42 pour endiguer l’immigration. Il s’agit d’un protocole strict mis en place par l’ancien président Donald Trump pour expulser les demandeurs d’asile et empêcher les migrants d’entrer sur le territoire américain, en invoquant l’urgence sanitaire liée au Covid. Mais à partir du jeudi 11 mai 2023, le titre 42 sera levé. La fin de cette mesure laisse augurer d’une hausse du nombre de tentatives de passage à la frontière américaine.

Les soldats bientôt déployés ne participeront pas « au maintien de l’ordre », clarifie CNN en Español, qui note que ces militaires « sont censés jouer un rôle strictement administratif ».

Brésil : découverte de huit cadavres sur les terres yanomami

Huit personnes ont été retrouvées mortes en terres yanomami, dans le nord du Brésil, a déclaré mardi 2 mai 2023 la police fédérale. Cette réserve est en proie à une grave crise humanitaire à cause de l’exploitation minière illégale.

« Les cadavres retrouvés ne sont pas ceux d’indigènes », déclare le Correio Braziliense. Le quotidien avance l’hypothèse d’une « riposte » des Yanomami à l’attaque qui a tué l’un des leurs et blessé deux autres autochtones samedi 29 avril 2023. Dans un communiqué, la police explique de son côté qu’elle va procéder « à des examens médico-légaux afin de déterminer les causes de ces morts ».

Depuis samedi, cinq autres décès ont été comptabilisés dans la région. Folha de São Paulo rappelle que ces évènements interviennent « trois mois après le début de l’opération du gouvernement fédéral visant à expulser 20 000 envahisseurs de la région ». Le président Lula, élu en janvier dernier, a rapidement entamé une lutte contre les orpailleurs illégaux sur les terres indigènes des Yanomami. Mais pour l’instant, les tensions persistent.

Présidentielle au Paraguay : manifestations contre un scrutin « irrégulier »

À peine élu président du Paraguay dimanche 30 avril 2023, Santiago Peña voit déjà sa légitimité contestée. Lundi 1er mai 2023, des partisans du candidat « antisystème » Paraguayo Cubas ont manifesté à Asunción, la capitale, pour dénoncer des irrégularités présumées dans le scrutin. Des heurts ont éclaté avec la police. À travers le pays, environ 70 personnes ont été arrêtées pour troubles à l’ordre public ou refus d’obtempérer.

« Des allégations de fraude déclenchent des manifestations », titrait en Une ABC Color mardi 2 mai 2023, publiant la photo d’une foule de manifestants, drapeaux paraguayens en main.

À Asunción, la contestation à proximité de la Haute Cour de justice électorale s’est transformée en émeute. Des manifestants ont même « tenté de pénétrer dans le bâtiment » de cette institution électorale, raconte le quotidien Última Hora.

Dans un autre article, le journal rapporte que des manifestations ont également été « signalées dans d’autres régions du pays », et même à l’étranger. À Buenos Aires, en Argentine voisine, qui compte une importante communauté de Paraguayens, « certains se sont rassemblés pour exiger la transparence du processus des élections » au Paraguay, relève Última Hora.

De son côté, la justice électorale exclut toute fraude. Le nouveau président, Santiago Peña, a quant à lui appelé au calme.

Chasse à l’homme au Texas : le suspect du quintuple meurtre de ses voisins arrêté

Aux États-Unis, l’homme suspecté d’avoir tué cinq de ses voisins dans l’État du Texas a été arrêté, ont annoncé mardi 2 mai 2023 les autorités américaines. Il était recherché depuis plusieurs jours.

« Après une chasse à l’homme qui s’est étendue jusqu’à la frontière mexicaine », Francisco Oropesa, ressortissant mexicain déjà expulsé au moins quatre fois des États-Unis, a été arrêté. Il se trouvait « à quelques kilomètres du lieu de la fusillade », près de la petite ville de Cleveland, raconte le New York Times. La police rapporte que Francisco Oropesa était caché dans le placard d’une buanderie sous une pile de linge.

Le suspect s’exerçait au tir dans son jardin

La semaine dernière, des voisins de Francisco Oropesa lui demandent d’arrêter de s’exercer au tir dans son jardin, car le bruit empêche un bébé de dormir. La situation dégénère : l’homme entre armé dans la maison de ses voisins et tue cinq personnes, dont un enfant de neuf ans. Tous étaient originaires du Honduras.

Le New York Times revient sur le phénomène des « coups de feu non ciblés » au Texas, qui « font trembler les habitants » : le quotidien explique ainsi que « le bruit des armes à feu - qu’il s’agisse de chasse, d’entraînement au tir ou de célébration - est courant dans la majeure partie de l’Amérique rurale. ». Raison pour laquelle, analyse le New York Times, lorsqu’un membre de la famille a appelé les secours pour signaler que son voisin tirait, la police n’est pas intervenue immédiatement ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne