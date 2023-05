États-Unis: le SMS raciste qui aurait contribué à l'éviction de Tucker Carlson de Fox News

L'animateur conservateur Tucker Carlson, le 31 juillet 2022 lors d'un tournoi de golf à Bedminster, dans le New Jersey.

Un SMS fait scandale aux États-Unis. Un message aux relents racistes signé Tucker Carlson, la star conservatrice qui réalisait des records d’audiences tous les soirs sur Fox News depuis 2016 avant son départ précipité. Selon le New York Times, qui révèle son contenu, c’est ce SMS qui aurait précipité le départ de l’animateur de Fox News.

Avec notre correspondant à Miami, David Thomson

C’est un SMS qui a semé la panique dans les hautes sphères de la chaîne préférée des conservateurs américains. À tel point, selon l’article du New York Times du 2 mai, que ce message explique à lui seul le départ de Tucker Carlson, star la plus regardée de Fox News, et la signature d’un accord à 800 millions de dollars pour s’épargner un procès en diffamation très embarrassant contre la société de machine de vote Dominion.

Découvert dans le dossier de justice, ce message a été envoyé par la vedette populiste à l’un de ses collaborateurs. Carlson commente une vidéo montrant trois supporters de Donald Trump en train de battre un jeune militant antifa. Il exprime son mépris pour ces hommes avec de profonds relents racistes : « Trois contre un, c’est indigne. Ce n’est pas comme ça que les hommes blancs doivent se battre », écrit-il.

Ces quelques mots suffisent à confirmer l’adhésion de Tucker Carlson au suprémacisme blanc, idéologie que tous ses détracteurs lui reprochaient justement de propager chaque soir sur Fox à près de trois millions de téléspectateurs depuis 2016. Le 24 avril, deux jours après la découverte de ce SMS, la direction de Fox annonçait le départ de Tucker Carlson avec effet immédiat.

