États-Unis: les scénaristes de Hollywood dénoncent l'ubérisation de leur industrie

Les scénaristes en grève ont défilé devant les locaux de plusieurs grands groupes de l'industrie du divertissement tels que les Studios Fox, le 2 mai 2023 à Los Angeles. AP - Ashley Landis

Les scénaristes de Hollywood sont en grève et les premiers piquets de grève ont démarré mardi 2 mai à Los Angeles, ainsi qu'à New York. Les négociations ont démarré mi-mars, mais aucun accord n'a été trouvé avec les studios et les plateformes de streaming avant l'échéance du 1er mai. Les scénaristes considèrent qu'ils ne sont pas traités à leur juste valeur à l'heure du streaming.