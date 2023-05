Haïti: face aux gangs, le mouvement «Bwa kale» prend de l'ampleur

Des personnes quittent un quartier de Port-au-Prince lors de violences liées aux gangs en Haïti le 24 avril 2023. AFP - RICHARD PIERRIN

Haïti est depuis des mois la proie des gangs armés, qui contrôlent aujourd’hui 80 % de la capitale Port-au-Prince et tuent, violent, kidnappent et pillent. Depuis dix jours, un mouvement de ras-le-bol gagne peu à peu le pays, avec des Haïtiens qui s’emparent de bandits présumés et les exécutent. Un mouvement qui a déjà un nom : Bwa kale.