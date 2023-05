À la Une: le domicile de Jair Bolsonaro perquisitionné

Revue de presse des Amériques

Au Brésil, le domicile de l'ex-président Jair Bolsonaro a été perquisitionné mercredi 3 mai 2023 dans le cadre d’une enquête sur des certificats de vaccins anti-Covid falsifiés par ses proches. Ces faux documents de vaccination auraient été utilisés pour contourner les restrictions sanitaires au Brésil et aux États-Unis.

L’affaire « ébranle » l'image de Jair Bolsonaro, analyse Folha de São Paulo. Ces déboires avec la justice alimentent « le discours selon lequel il y aurait une collusion politique et judiciaire contre l'ex-président », poursuit le quotidien. Pour les partisans de Jair Bolsonaro, ces évènements s’inscrivent dans la « continuité d'une prétendue persécution survenue lors de la campagne électorale ». Le scrutin présidentiel avait été remporté en janvier par le candidat de gauche Lula. Un chroniqueur de l'hebdomadaire conservateur Veja écrit que l'ancien dirigeant « a beau donner des coups, pleurer, créer des récits mensongers et même se battre, il sait déjà qu'il est désormais la cible numéro un de la police fédérale ».

Mais cette enquête « doit aller jusqu’au bout », insiste O Globo dans un éditorial, car « l'accusation de fraude est grave, notamment en raison du rôle pitoyable de l'ancien président pendant la pandémie ». Le Brésil a été le deuxième pays le plus touché au monde par le Covid, avec 700 000 morts.

Les États-Unis face aux fusillades de masse

Les États-Unis font face à de plus en plus de tueries de masse. La dernière en date a eu lieu mercredi à Atlanta, dans le sud-est du pays. Un suspect a été arrêté, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un hôpital. Une personne a été tuée et quatre autres blessées. Ce drame s'inscrit dans une longue liste. Il s’agit de la 190e fusillade de masse depuis le début de l'année aux États-Unis, rapporte The New Republic « C'est ainsi que la population doit s'attendre à vivre maintenant », prévient CNN. Sur son site, la chaîne américaine propose une plongée « dans la réalité des fusillades de masse aux États-Unis ». CNN constate qu'avec ce type de tueries, « l'attention se déplace rapidement ». Une fusillade en chasse une autre, « laissant les personnes endeuillées et blessées reprendre le cours de leur vie brisée ». L’analyse conclut qu'à « en juger par cette semaine, la réalité américaine n'est pas près de changer ».

De son côté, le Washington Post organisait mercredi une session de questions et réponses sur son site. Des internautes ont pu interroger deux journalistes du quotidien qui ont travaillé sur les fusillades dans les écoles américaines. Et les questions des lecteurs reflètent une certaine inquiétude d'une partie des Américains.

« Quelles sont les chances que mon école soit le théâtre de la prochaine fusillade ? », s'alarme un lecteur. Mais la peur est également présente chez les parents. « Je suis parent d'élèves de 8 et 13 ans. […] Malheureusement, les informations autour de ces fusillades imprègnent même les médias des jeunes. Existe-t-il un moyen de calmer leurs craintes ? », demande au Washington Post un père de famille. D'autres se questionnent sur les moyens d’agir à leur échelle. « Comment et pour qui voter afin que notre génération mette fin à cette situation ? », interroge un lecteur de 34 ans.

En Équateur, des opérations militaires pour lutter contre les gangs criminels

Le président équatorien Guillermo Lasso monte d'un cran dans sa lutte contre le trafic de drogue. Il a ordonné mercredi 3 mai 2023 des opérations militaires pour lutter contre les gangs criminels liés au narcotrafic. Ces groupes sont qualifiés de « terroristes » depuis la semaine dernière. En pratique, l'armée pourra donc désormais patrouiller dans les rues aux côtés de la police, sans qu'il soit nécessaire de déclarer l'état d'urgence.

L'objectif est de « mettre fin à la spirale violente du crime organisé et aux meurtres, vols et agressions qui ont secoué la société équatorienne au cours des deux dernières années », explique la revue Vistazo. Mais La Hora doute de l'efficacité des mesures adoptées et craint des représailles de la part des gangs criminels. « Il convient de garder à l'esprit que cela entraîne généralement une réponse tout aussi sévère », avertit le quotidien dans un éditorial. La Hora rappelle que cette semaine « deux officiers de police ont été abattus dans une violente attaque. […] Il semble que ce sera la tendance après l'annonce de la nouvelle politique de sécurité », déplore le média équatorien.

