Pérou: un rapport met en lumière la violence de la répression des manifestations

Au Pérou, le gouvernement a été épinglé par la Cour interaméricaine des Droits de l'homme. Une mission spéciale de la CIDH s'était rendue dans le pays pour enquêter sur d'éventuelles violations des droits de l'homme lors de la répression d'un grand mouvement de protestation entre décembre et février dernier. La Cour estime que le gouvernement péruvien pourrait être responsable de détentions arbitraires, voire d'exécutions extrajudiciaires, notamment à Ayacucho, dans le sud du pays.

« L'une des conclusions de ce rapport est qu'il y a eu un usage disproportionné de la force dans des situations concrètes et que cela s'est additionné à la réaction excessive de l'État dans les différentes régions où se sont tenues des manifestations, en particulier à Ayacucho », explique Stuardo Ralon est le vice-président de la Cour interaméricaine des Droits de l'homme, interrogé par Paula Estañol de la rédaction en espagnol de RFI.

« Lorsqu'on se penche sur les autopsies des personnes décédées, on constate que certaines ont été touchées par des armes à feu ou des plombs. Nous concluons donc qu'il pourrait s'agir d'une exécution extrajudiciaire. Mais les autorités doivent mener une enquête et les responsables doivent être punis. Cette possibilité d'exécutions extrajudiciaires n'est mentionnée qu'à Ayacucho et pas dans les autres villes où nous nous sommes rendus », a-t-il ajouté.

La présidente visée par une enquête

La destitution, début décembre 2022, de l'ancien président Pedro Castillo, accusé d'avoir tenté un coup d'État en voulant dissoudre le Parlement qui s'apprêtait à le chasser du pouvoir, et son remplacement par Dina Boluarte, son ancienne vice-présidente, ont provoqué une vague de manifestations violentes qui ont été durement réprimées à travers le pays.

« Pendant des semaines, alors que les forces de sécurité tuaient des manifestants et des passants, le gouvernement Boluarte semble avoir fermé les yeux », estime César Muñoz, directeur associé de la division Amériques de Human Rights Watch (HRW).

Ces manifestations ont également fait des morts du côté des forces de l'ordre : six soldats sont morts noyés après avoir été emportés par une rivière en tentant de fuir des manifestants qui les menaçaient, et un policier a été tué. Au total, ce sont plus de 1 300 personnes qui ont été blessées.

La justice enquête sur la présidente Boluarte, âgée de 60 ans, mais aussi sur plusieurs ministres et anciens ministres pour des crimes présumés de « génocide, homicide aggravé et blessures graves ».

Le gouvernement péruvien a catégoriquement rejeté ces accusations. De plus, Dina Boluarte bénéficie d'une immunité en raison de sa fonction, jusqu'à la fin de son mandat en juillet 2026.

