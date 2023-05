À la Une: le Conseil d’État colombien annule l’élection du président du Sénat

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

En Colombie, le Conseil d’État annule l’élection du président du Sénat. Et c’est une mauvaise nouvelle pour le président du pays Gustavo Petro, car Roy Barreras « a été un allié clé du président Gustavo Petro et a été responsable de la promotion des réformes sociales actuellement en cours dans les Chambres », écrit Las 2 Orillas.

Alors, que s’est-il passé ? En Une, El Universal et El Pais expliquent que l’élection a été annulée pour « double militantisme ». Explications d’El Espectador : Roy Barreras était sénateur sous les couleurs du Parti de la U entre 2018 et 2022, et il n’a pas renoncé à son mandat, comme la loi l'y oblige, douze mois avant de présenter sa candidature sous les couleurs d’un autre parti, le Pacte Historique, pour les élections de 2022.

D’où cette décision du Conseil d’État qui débouche sur une « sortie abrupte » du président du Sénat, écrit El Colombiano, qui « un coup dur pour la gouvernance du législatif par le président Petro ». D’autant, rappelle Las2orillas, qu’une « crise politique est en cours depuis la désintégration de la coalition gouvernementale dirigée par le Pacte Historique, qui a soutenu Barreras ».

D’autant aussi, écrit El Colombiano, que la présidence du Sénat devrait être assumée, pour un temps au moins, par le vice-président du Congrès, du Parti Libéral. Parti dont le président va du coup acquérir « une certaine importance au Congrès, à un moment clé pour approuver les réformes du président Petro, contre qui il s’est durement battu ces dernières semaines ».

► À lire aussi : Colombie: les commanditaires du meurtre du procureur Marcelo Pecci condamnés à 25 ans de prison

Quatre Proud Boys coupables de sédition

Aux États-Unis, quatre militants d’extrême droite, impliqués dans l’assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021, ont été reconnus coupables de sédition. « Le jury a vu juste », estime le Washington Post, car « l’insurrection du 6-Janvier n’était pas "un discours politique légitime" comme le Parti républicain essaie de vous le faire croire. C’était une conspiration criminelle et violente contre notre démocratie ». La presse s’intéresse particulièrement à Enrique Tarrio, l’ancien président des Proud Boys, « dépeint par les procureurs comme le chef du complot, même s’il n’était pas physiquement à Washington le 6 janvier », écrit USA Today. Le quotidien précise que, pour ses avocats, il n’est qu’un « bouc émissaire, le véritable coupable étant Donald Trump, « qui a enflammé une foule de supporters et les a dirigés vers le Capitole. »

Politico précise qu’aucun accusé n’a pour le moment reçu de peine, mais qu’on devrait en savoir plus sur ce qu’ils encourent ce vendredi, « alors que les procureurs vont recommander une peine pour Stewart Rhodes, le fondateur et chef des Oath Keepers », autre groupe d’extrême droite, dont plusieurs membres ont été, eux aussi, reconnus coupables de sédition ces derniers mois.

La mort de Tyre Nichols est « un homicide »

Ce jeudi, l’autopsie de Tyre Nichols a été rendu publique. Tyre Nichols, c’est ce jeune Afro-Américain mort le 10 janvier dernier après avoir été violemment passé à tabac par des policiers. Les médecins légistes ont officiellement déclaré que sa mort était un homicide, écrit le New York Times : l’autopsie conclut qu’il est mort suite à un « violent traumatisme ». Le rapport établit également que la concentration d’alcool dans son sang était bien en dessous de la limite légale pour conduire dans l’État du Tennessee – alors que la police affirmait l'avoir arrêté parce qu’il conduisait sous l’emprise de l’alcool. La famille de Tyre Nichols a intenté un procès de plusieurs millions de dollars contre la ville de Memphis et son département de police.

► À lire aussi : États-Unis: les risques liés à l’intelligence artificielle évoqués à la Maison Blanche

Haïti, un des sept pays affectés par la famine en 2022

Selon un rapport de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture publié ce jeudi, Haïti fait partie, pour la première fois, « des sept pays ayant été confrontés à la famine et à la misère, ou à des niveaux catastrophiques de faim aigüe. » Gazette Haïti explique que l’an dernier, 4,7 millions de personnes ont été confrontées à une faim aigüe, dont un million huit cent mille en phase d’urgence et, pour la première fois en Haïti, 19 000 personnes en phase catastrophe. Le niveau le plus élevé a été atteint à Cité Soleil, à Port-au-Prince, mais, explique le journal, « la situation s’est améliorée grâce à une assistance alimentaire d’urgence exceptionnelle ».

Incendie du marché Shada de Pétion-ville

C’est dans ces conditions que le marché Shada de Pétion-Ville a été victime d’un incendie, qui s’est déclaré dans la nuit de mercredi à jeudi. Sur la photo qui illustre l’article du National, un amas de tôles calcinées plantées dans un tas de cendres. Le journal a rencontré Erick Légerne, un grossiste - il est désespéré : ses 450 sacs de charbon sont partis en fumée. « J’ai acheté chaque sac au prix de 2 000 gourdes. Cet argent n’est pas le mien », explique-t-il, « c’est un prêt que j’ai obtenu d’une banque ». Les commerçants expliquent avoir tout perdu de leurs marchandises, ils « sollicitent le soutien des autorités gouvernementales pour les aider à passer cette mauvaise passe ».

► À lire aussi : Mouvement «bwa kalé» en Haïti: «Les autorités ont exacerbé la colère de la population»

Pas de troupes canadiennes en Haïti, selon le comité des affaires étrangères

Au Canada, le comité des affaires étrangères de la Chambre des communes exhorte Ottawa à ne pas envoyer de troupes en Haïti. C’est à lire dans La Presse : « les députés du comité disent que le Canada devrait indiquer clairement que son armée ne participera pas à des opérations militaires directes sur le terrain – ce qui signifierait rejeter une demande du premier ministre d’Haïti, Ariel Henry », souligne le quotidien francophone. Les députés demandent également au Canada de « passer du financement de l’aide humanitaire provisoire à la création d’une stratégie à plus long terme », et exhortent Ottawa à améliorer son régime de sanctions, dont ils critiquent un « manque de transparence » et de moyens.

Une étoile de plus pour la princesse Leia

Carrie Fisher, la princesse Leia de Star Wars, a reçu ce jeudi une étoile posthume à Los Angeles, sur Hollywood Boulevard. « Après avoir pour toujours donné forme à une galaxie lointaine, très lointaine, Carrie Fisher a gagné son étoile sur le Walk of Fame de Hollywood », écrit Entertainement Weekly. Carrie Fisher est décédée en 2016, c’est sa fille Billie Lourd, ainsi que l'acteur Mark Hamill, qui jouait son frère Luke Skywalker dans Star Wars, qui ont dévoilé l’étoile. « Elle était notre princesse, bon sang », a témoigné Mark Hamill, très ému, « et l’actrice qui l’a incarnée est devenue une femme magnifique, farouchement indépendante et férocement drôle, qui prenait les choses en main et qui nous a coupé le souffle ».

► À lire aussi : États-Unis: des milliers de scénaristes de Hollywood se mettent en grève

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne