Mouvement «bwa kalé» en Haïti: «Les autorités ont exacerbé la colère de la population»

Depuis des mois, Haïti est la proie des gangs armés, qui tuent, violent, kidnappent et pillent, et contrôle aujourd’hui 80% de la capitale. Mais le lundi 24 avril, en banlieue de Port-au-Prince, des habitants excédés ont intercepté quatorze bandits présumés et les ont lynchés. Depuis, le mouvement, appelé « bwa kalé », fait tache d’huile dans tout le pays, avec des Haïtiens qui s’emparent de bandits présumés et les exécutent. Marie Rosy Kesner Auguste Ducéna est responsable de programme au Réseau national de défense des droits humains (RNDDH), situé en Haïti, interrogée par Christophe Paget.

RFI : Depuis un peu moins de deux semaines, certains Haïtiens font justice eux-mêmes et lynchent des membres présumés de gangs. Quelle est votre réaction, et celle du RNDDH ?

Marie Rosy Kesner Auguste Ducéna : C'est une situation qui est très préoccupante parce qu’on est carrément dans une spirale de violence. À un certain moment, c'était une violence qui était mise en œuvre par les bandits armés, alors qu’aujourd'hui ce sont des membres de la population qui prennent la place des juges : pour plusieurs cas de lynchages, nous avons été informés de jugements expéditifs, des questions vraiment sommaires qui ont été posées aux victimes, et par la suite, elles ont été lynchées par la population.

Pourquoi est-ce que cela arrive maintenant ?

Ce premier lynchage de 14 individus au niveau du Canapé vert, c'est assurément l'élément déclencheur. Cependant, il faut reconnaître que déjà, d'une part, la population en avait assez de cette situation d'insécurité généralisée, et donc de cette tension qui existait déjà dans le pays. Mais en plus de cela, il y a aussi cette inertie des autorités étatiques, qui malheureusement, dans leurs déclarations, ont exacerbé la colère de la population.

Par exemple, il n’y a pas longtemps, la ministre de la Justice et de la Sécurité publique a affirmé qu’en fait, les territoires dirigés par les bandits armés sont considérés comme étant perdus. Alors que pour nous, au niveau du RNDDH, il n'a jamais été question de territoires perdus, mais plutôt de territoires livrés par les autorités étatiques aux bandits armés - dans le sens où ces bandits armés n’ont jamais été inquiétés, ils n'ont jamais été poursuivis, ils n'ont jamais été arrêtés, ils n'ont jamais été jugés et condamnés pour les actes répréhensibles qu'ils avaient commis.

D'autre part, le 6 mars 2023, la ministre de la Justice avait fait circuler une note dans laquelle elle disait justement que la population avait le droit, et même le devoir, de se défendre face au banditisme. Pour ce faire, elle avait utilisé les articles 272, 273 et 274 du Code pénal haïtien, qui parlent en réalité de la légitime défense. On sait, quand nous parlons de légitime défense, de quoi nous parlons, et il est clair qu’il n’y a pas de lien entre la légitime défense et ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Cependant, malheureusement, la population l’a prise au mot.

Ce qu’il faut aussi ajouter à tout cela, c’est qu’en fait l'appareil judiciaire haïtien est responsable de ces cas de lynchage. Les rares fois où les bandits armés ont été arrêtés, ce sont ces commissaires du gouvernement, leurs substituts, les juges qui ont accepté des pots-de-vin pour pouvoir les libérer.

Vous avez cité des ministres, le Premier ministre Ariel Henry s'est exprimé ce lundi 1er mai, il a dit : « Ne laissons pas les mauvais plans nous faire jouer à des jeux sordides ». Ils condamnent ces lynchages ?

Le Premier ministre Ariel Henry a condamné du bout des lèvres ces lynchages : il a attendu plusieurs jours avant de faire cette déclaration, et non pas parce que c'était une déclaration sur la situation actuelle, mais dans le cadre d'un discours qu'il faisait à l'occasion du Jour du travail et de l'agriculture.

La deuxième chose, c’est qu’en réalité, le jeu sordide qui se joue, c'est que la population est utilisée pour couper les liens entre les bandits armés et les autorités étatiques. Parce qu'aujourd'hui, sans jugement, sans condamnation, sans instruction judiciaire, les liens de protection des bandits armés, les liens qu'ils avaient avec les autorités étatiques ne seront plus visibles. Ces bandits armés qu’ils avaient utilisés pour se maintenir au pouvoir, ces bandits armés à qui ils donnaient de l’argent (de fortes sommes d’argent d’ailleurs) ainsi que des hommes et des munitions, ils sont aujourd’hui lynchés ou mis en déroute : plusieurs ont laissé leurs fiefs, ont essayé de s’enfuir. De toute façon, ils sont toujours en danger parce que la grogne de la population est encore là. Et donc du coup, c'est un jeu que la population joue, sans le savoir, pour ces autorités étatiques.

Qu'est-ce que le pays risque avec ces lynchages, ces exécutions extrajudiciaires ? Est-ce qu'on risque d'aller vers une guerre civile ?

Nous avons peur de mettre les mots sur ce qui nous guette. Mais au total, c'est certainement le cas. Parce qu’aujourd'hui, le pays est en train de basculer. Nous basculons dans ce chaos parce qu'il y a cette spirale de violence, et que, pour ne remonter que jusqu'à 2018, nous avons toujours été en train de subir la violence : la violence armée de la part des gangs armés, ou aujourd'hui, cette nouvelle forme de violence.

Parce que quand les personnes sont lynchées, ce sont des scènes terribles, de personnes qui sont décapitées, de personnes qui sont hachées en menus morceaux à l'aide de machettes, de personnes qui sont brûlées vives. Cette spirale de violence nous fait comprendre que, en réalité, nous ne savons pas où nous allons. Et que plus que jamais, c'est le moment de faire comprendre à la population haïtienne qu'on ne peut pas bâtir la société, une société démocratique appelée par tous et par toutes, sur cette spirale de violence.

Alors, comment pouvez-vous le faire comprendre à la société haïtienne ? La semaine dernière, le chef de la police avait appelé la population à ne pas faire justice elle-même, Ariel Henry a lui-même parlé ce lundi. Et les lynchages continuent.

Nous devons continuer, continuer à leur faire comprendre cela. Nous par exemple, au niveau du RNDDH, il s'agit de participer à des émissions et de lancer, par exemple, un appel à la population, en l’invitant à tout au moins livrer les personnes à la police quand la population pense qu'il s'agit de bandits armés, mais ne pas se faire justice.

Parce qu’en fait, ce qui est très préoccupant, c'est que, dans cette foule qui se fait justice à elle-même, il y a beaucoup de jeunes. Il y a aussi des hommes qui sont récupérés et qui n'ont pas jusqu'à présent, semble-t-il, été livrés aux autorités policières. Et donc du coup, comme je l'ai dit, nous ne savons vraiment pas où nous allons, parce que cette possibilité de création de nouvelles bandes armées, elle existe. Et cette spirale de violence à laquelle est exposée la jeunesse haïtienne, elle est carrément contre-productive.

