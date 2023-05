Au Chili, les féministes tentent toujours de peser dans l'écriture d'une nouvelle Constitution

Les Chiliens votent, dimanche 7 mai, pour élire cinquante conseillers qui seront chargés d’écrire une nouvelle Constitution afin de remplacer l’actuelle, mise en place sous la dictature Pinochet. Une deuxième tentative en trois ans après le rejet il y a huit mois d’une proposition écrite par une Convention.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Santiago, Naïla Derroisné

Dans un café, Camila Miranda, les yeux creusés par la fatigue de la campagne électorale, fait sa pause déjeuner. Elle préside une fondation spécialisée en droits sociaux, et aujourd’hui candidate au poste de conseillère constitutionnelle pour un parti de gauche. Elle se dit aussi féministe. « Nous avons déjà commencé le travail pour avoir une Constitution dite "féministe". C’était lors du précédent processus avec la Convention constituante », souligne-t-elle.

Le mouvement féministe y était alors bien présent mais après l’échec de la Convention, ce sont les partis politiques qui ont repris la main, excluant toute autre forme d’organisation, ce que déplore Camila. « S’enfermer entre partis politiques, cela va mettre une distance avec la population, craint-elle. Ce n’est pas une Constitution pour les politiques mais pour le Chili ! » Lors du premier processus, beaucoup des candidats pour le Conseil constitutionnel chargé de rédiger une nouvelle proposition de Constitution étaient issus de la société civile et des mouvements sociaux. Cette fois, la majorité vient de partis politiques.

Droit à l'IVG

L’année dernière, les féministes avaient réussi à faire inscrire le droit à l’IVG dans la proposition de Constitution. Un combat que la candidate souhaite poursuivre malgré l’opposition de la droite et d’une partie de la société encore conservatrice. « Au minimum, nous voulons que les droits sexuels et reproductifs soient reconnus. Et dans le meilleur des cas, ce serait de pouvoir détailler davantage se qu’impliquent ces droits, notamment l’interruption volontaire de grossesse », explique-t-elle.

Si elle est élue Camila se battra aussi pour « une démocratie paritaire, la reconnaissance du travail domestique, une vie sans violences sexistes et une justice paritaire avec une perspective de genre ».

►À lire aussi : Le Chili passe à la semaine de 40h, largement en deçà de la majorité des pays d'Amérique latine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne