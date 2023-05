Entre Taïwan et le Paraguay, une exigeante amitié

Analyse

Cette semaine, Taïwan a entretenu ses relations diplomatiques, d'État à État, avec le Paraguay, l'un des treize pays qui reconnaissent encore la République de Chine dans le monde. À l'occasion de la victoire du conservateur Santiago Peña, 44 ans, aux élections, la présidente Tsai Ing-wen a pu parler au téléphone avec ce dernier. Mais ces liens étroits entre les deux pays ont aussi un coût.

Non, le monde entier ne s'est pas totalement désintéressé des dernières élections au Paraguay, État latino-américain, il est vrai, très régulièrement oublié dans l'actualité. Il y a même un endroit où l'on a suivi les évènements électoraux à Asunción comme si beaucoup de choses en dépendaient : l'île de Taïwan, dont le Paraguay constitue l'un des treize derniers grands compagnons.

Dans la fresque pluvieuse du drame diplomatique taïwanais, qui depuis des décennies voit le régime de Taipei perdre un à un tous les pays entretenant avec lui des relations d'État à État, le vendredi 5 mai a ainsi constitué une journée à part, une éclaircie dans la grisaille. Car la présidente Tsai In-wen a pu s'entretenir sur un pied d'égalité, par téléphone, avec son futur homologue Santiago Peña, qui a promis de faire perdurer leur amitié.

C'est Mme Tsai, cheffe d'État défavorable à la réunification, qui a appelé le jeune président élu du dernier pays d'Amérique du Sud reconnaissant son autorité. Dans leur conversation de vingt minutes, une prise de contact, elle l'a félicité, et l'a surtout remercié d'avoir, pendant sa campagne, « exprimé sa position ferme en faveur du maintien et du renforcement des relations entre Taïwan et le Paraguay ».

Le futur chef d'État de ce pays américain enclavé, sans accès à la mer, lui a répondu qu'il se rendrait dans l'archipel pour la rencontrer « dès que possible », confirmant que sa nation se donnait encore pour objectif de « continuer à approfondir leurs échanges et leur coopération ». « J'ai hâte de travailler avec vous », pour « le bien-être de nos peuples », a ensuite tweeté Tsai Ing-wen, à l'issue de la discussion.

Thanks, President @iingwen , for the congratulations call. We will keep strengthening the historic ties between Paraguay and the Republic of China (Taiwan), and look forward to working together on mutually beneficial cooperation projects for our countries in the years ahead. https://t.co/qIMUMK2omT — Santiago Peña (@SantiPenap) May 5, 2023

Une histoire ancrée

Si Taipei scrutait tout particulièrement cette année la situation électorale à Asunción, c'est parce que l'adversaire de M. Peña, le candidat d'opposition Efrain Alegre, avait annoncé pendant la campagne qu'il envisageait, en cas de victoire, de réévaluer les relations bilatérales avec Taïwan, une première au Paraguay. Et le parti de Santiago Peña, par ailleurs économiste de métier, avait promis de ne rien changer de son côté.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau président élu du Paraguay est issu de la formation conservatrice Colorado, au pouvoir à Asunción depuis sept décennies, du temps de la Guerre froide et de la dictature d'Alfredo Stroessner. Un vieil ami de l'ancien Parti unique de Chine puis de Taïwan, le Kuomintang, rival du parti progressiste de Mme Tsai car devenu, avec le temps et la démocratie, plutôt favorable à une réunification.

Depuis 1957, le Paraguay reconnaît donc l'existence de la République de Chine, survivance métissée de l'ancien régime nationaliste chinois, exilé avec feu son dirigeant Chiang Kaï-chek, puis son fils, dans ce que Pékin considère toujours aujourd'hui, sans concession, comme une province entrée en rébellion depuis la victoire des communistes de Mao Zedong en 1949 et l'avènement de la République populaire de Chine.

Toute une communauté paraguayenne vit encore aujourd'hui à Taïwan. Bon nombre de ses membres sont venus pour les études, certains y ont construit une vie prospère ; on trouve bien sûr aussi des Taïwanais au Paraguay. La BBC a d'ailleurs consacré un reportage, pendant la campagne, à ces Paraguayens vivant à l'unisson la précarité propre au quotidien taïwanais, tous prêts à rejoindre un bunker le jour où la Chine attaquerait.

Une amitié qui coûte cher

Mais reconnaître l'existence de Taïwan en 2023 n'est pas une mince affaire. Car il n'est pas possible d'entretenir la moindre relation diplomatique ou économique avec la Chine continentale, deuxième puissance mondiale, dans de telles conditions. La RPC considère très clairement qu'il s'agit du summum de l'ingérence et en tire toutes les conséquences appropriées. C'est pourquoi, d'année en année, contraints à un choix, des pays lâchent Taipei.

Au Paraguay, « il y a une ambassade de Taïwan, mais il n'y a pas d'ambassade de Chine, résume Julien Demelenne, doctorant de l'EHESS vivant à Asunción. La balance commerciale est très défavorable. Le Paraguay importe plus de 4 milliards de dollars en termes de produits provenant de la Chine, mais il n'exporte que 30 millions, du soja, de la viande, et toujours avec des intermédiaires, via l'Argentine, le Brésil... »

Au Paraguay, les champs de soja grignotent la forêt. Jim Wickens/Ecostorm/2017

C'est la raison pour laquelle l'opposition, dans sa quête du pouvoir, s'interroge ouvertement. « Il y a une pression interne et pas seulement externe, de la part du marché de l'agrobusiness, les producteurs de viande et de soja, pour avoir des relations avec la Chine. Pour eux, ce n'est pas très avantageux d'avoir des relations avec Taïwan. Même si c'est le deuxième plus grand acheteur de viande du pays, ce n'est pas assez. »

Le Paraguay, pays pauvre, pourrait mieux négocier dans la situation géopolitique actuelle, considère M. Demelenne. La dispute entre la Chine et Taïwan, avec les États-Unis jamais loin, est forte. Taïwan a besoin de soutiens et la Chine tente de lui enlever ces soutiens. Le chercheur observe même, dans des commentaires extraofficiels, que Pékin serait prêt à financer des projets. Cela rappelle les espoirs – déçus – des Philippins.

Quelques hésitations

Stéphane Corcuff fait partie des chercheurs qui suivent de longue date le drame diplomatique taïwanais. Il explique qu'avant 1978 et la reconnaissance de la Chine populaire par les États-Unis, 1964 constitue sans doute le premier traumatisme instructif pour Taïwan. C'était du temps de Chiang Kaï-chek ; il avait fallu rompre les relations avec Paris faute de clarté chez De Gaulle, un allié de la Seconde Guerre mondiale qui essayait pourtant d'y mettre les formes.

Les Taïwanais ont l'habitude d'identifier les signes avant-coureurs d'une rupture diplomatique à venir. « Ensuite, cela se formalise parfois de manière brutale et rapide. Le Honduras a été un merveilleux et terrible exemple », explique M. Corcuff. Les treize pays qui continuent d'entretenir des relations diplomatiques avec Taïwan ne sont pas des puissances - aux Amériques, on trouve ainsi le Guatemala, le Belize, Haïti ou encore Sainte-Lucie. Aussi, la tentation du chantage peut être grande.

L'an dernier, le Paraguay a pu donner l'impression de prendre ce chemin. Le 29 septembre 2022, The Financial Times publiait un article faisant dire à Mario Abdo Benítez, le président sortant du Paraguay : « Taïwan investit plus de 6 milliards de dollars dans des pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec eux, sur cette somme, nous voulons que 1 milliard soit placé au Paraguay. »

« Cela nous aidera à défendre l'idée que notre alliance stratégique avec Taïwan est essentielle », justifiait-il. « Imaginez ce que disent les producteurs de viande lorsque les prix s'écroulent et qu'ils n'ont pas accès au marché chinois… Ils vous disent "S'il vous plaît, il faut qu'on s'ouvre à ce marché". Que nous donne Taïwan, alors que nous sommes un pays qui pourrait vendre toute sa production de soja et de viande à la Chine ? »

Un lien résilient

Peu après la publication de cet article, Asunción est allé jusqu'à tempérer les propos attribués à Mario Abdo par le Financial Times, par l'intermédiaire d'un communiqué du ministère des Relations extérieures diffusé via le quotidien paraguayen ABC Color.

« Le président a exprimé l'idée que les investissements à l'étranger de Taïwan puissent en partie aller vers notre pays, afin de mettre à profit à la fois les excellentes conditions d'investissement offertes par le Paraguay et la relation stratégique [entre les deux pays]. À aucun moment il ne s'agissait pour le président de poser des conditions aux relations [diplomatiques] avec Taïwan, et moins encore de les soumettre à un montant précis. »

En février 2023, M. Abdo a lui-même rectifié le tir, à Taipei aux côtés de Mme Tsai. « Je tiens à exprimer mon respect le plus profond et le plus sincère au peuple taïwanais pour ne pas avoir abandonné sa lutte courageuse pour la liberté et la sauvegarde de sa souveraineté », a-t-il déclaré. « Confronté à des menaces continues et à une situation tendue, le peuple taiwanais n'a pas abandonné sa volonté de paix, il continue de jouer le rôle de phare de la démocratie dans la région. »

« Je tiens à remercier le président Abdo d'avoir soutenu la participation de Taïwan aux forums internationaux à de nombreuses reprises », a rappelé son homologue dans son propre discours. Et M. Abdo de remercier Taïwan encore pour son aide pendant le Covid, indiquant que l'économie paraguayenne y avait trouvé une vraie bouffée d'oxygène. Car il faut dire que Taïwan aide beaucoup le Paraguay, et sans poser tant de questions.

Le président paraguayen Mario Abdo Benítez, et son homologue taïwanaise Tsai Ing-wen, sur le tapis rouge devant la garde d'honneur, à Taipei, le 16 février 2023. AFP - SAM YEH

Les parts d'ombre

Du point de vue paraguayen, a fortiori au sein du parti au pouvoir à Asunción sans discontinuer depuis 1947, « Taïwan offre un peu une coopération facile, de l'argent sans contre-partie, sans conditionalité, explique Julien Demelenne. Donc le parti Colorado a intérêt à utiliser tout cet argent-là pour faire une politique clientéliste. Parce qu'il a toujours gouverné avec une politique clientéliste. Ça peut favoriser un peu la corruption. »

Il faut rappeler que pendant la campagne, le président élu, M. Peña, a dû composer dans les débats avec la situation de son mentor en politique et soutien actif, l'ancien président Horacio Cartes, qualifié en 2022 de « significativement corrompu » par Washington, qui l'a interdit d'entrée ou de transactions aux États-Unis, malgré là aussi un long compagnonnage entre les deux pays. La corruption fait des ravages au Paraguay.

« La corruption chez les partenaires, c'est un débat très important à Taïwan, qui fait l'objet d'ailleurs d'attaques politiques et politiciennes, parce que Taïwan étant une démocratie, les partis s'attaquent, confirme Stéphane Corcuff. Cela a la vertu d'être un débat public, pas comme autrefois, et il y a une sorte de consensus pour dire qu'il faut arrêter. L'accélération des rapts diplomatiques par la Chine n'y est peut-être d'ailleurs pas étrangère. »

►Lire aussi : Le procureur anti-drogue du Paraguay abattu pendant son voyage de noces

« Il y a une vraie conscience à Taïwan, si on doit mourir seul, on mourra seul », analyse le chercheur. Mais d'évoquer une anecdote qu'il paraphrase à ses élèves, datant des années 1990 : un jour, dans un rendez-vous officiel, l'interlocuteur français du président taïwanais de l'époque, Lee Teng-hui, demande à ce dernier, assez crûment, à quoi bon payer des milliards à de petits États qui ne pourrait strictement rien faire en cas de conflit dans le détroit. M. Lee lui répond en substance : si un jour la Chine nous réduit en poussière, mais qu'un seul pays à l'ONU dit que ça n'était pas juste, nous ne seront pas morts pour rien.

►Réécouter : Victoire du candidat conservateur à la présidentielle au Paraguay

