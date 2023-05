États-Unis: une fusillade dans un centre commercial du Texas fait une dizaine de morts

Dans un centre commercial, à Allen dans la périphérie nord de Dallas, une fusillade samedi 6 mai a fait au moins huit victimes et blessé au moins sept autres, dont certains de 5 ans et 61 ans ont été envoyées à l’hôpital, selon les services de secours.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo terrible tourne où on y voit des corps sanglants criblés de balles devant un magasin d’outlet, au centre commercial Allen Premium Outlets, rapporte notre correspondant à Houston,Thomas Harms. Les tirs ont commencé vers 15h30 (20h30 TU), comme le rapporte ce témoin à la chaine de télévision ABC locale (WFAA) :

« J’ai entendu dix bruits sortis de nulle part, raconte le jeune de 21 ans qui était dans le magasin avec sa mère. Je regarde un client a côté de moi, je lui ai dit "c’était des tirs?", il m’a répondu : "non, cela doit probablement être des travaux". Et puis j’ai entendu 10 ou 15 nouveau tirs. Je cours devant le magasin et je me dis "c’est une fusillade". Et on voit le tireur : Un type habillé tout en noir, avec un gilet pare-balle, un fusil d’assaut et il tire sur les gens. »

« (Nous) avons trouvé sept individus décédés sur les lieux. Nous avons transporté neuf individus à l'hôpital (...) Parmi ceux que nous avons transportés, deux sont morts depuis », a déclaré Jonathan Boyd, chef des pompiers d'Allen, ville située dans le banlieue de Dallas et où a eu lieu la fusillade.

Une certitude : le tireur est mort et était parmi les sept morts trouvés sur place. Un policier se trouvait par hasard dans le centre commercial, il s'est précipité sur les lieux dès qu’il a entendu des tirs, c'est lui qui a abattu le tireur.

Le gouverneur du Texas Greg Abbott a déploré une « tragédie indicible ».

Cette nouvelle fusillade intervient une semaine après la mort de cinq personnes, tués au fusil d’assaut à Cleveland, au nord de Houston, et quasiment un an jour pour jours après le massacre dans l’école élémentaire de Uvalde où 19 enfants et 2 enseignants ont été tués.

Depuis, les législateurs texans ou fédéraux refusent toujours de s’attaquer au port d’armes.

La dernière attaque dans un centre commercial au Texas remonte à quatre ans, à el Paso, quand 22 personnes avaient été tuées pour des motifs racistes.

