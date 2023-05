Au Chili, un processus constitutionnel très loin de l'enthousiasme des débuts

Quelque 15 millions de Chiliens sont convoqués aux urnes ce dimanche pour élire 50 conseillers qui devront rédiger une proposition de Constitution afin de remplacer l’actuelle écrite sous la dictature de Pinochet. Il y a huit mois, un premier texte, écrit par une Convention constituante, avait été rejetée.

De notre correspondante à Santiago,

Malgré le désintérêt global, les enjeux du scrutin restent forts. Les 50 conseillers qui seront élus disposeront de cinq mois pour discuter et modifier le brouillon de Constitution qui a été élaboré par un groupe d’experts ces dernières semaines.

Les 350 candidats sont répartis en cinq listes. Et à gauche, la coalition présidentielle de Gabriel Boric ne part pas favorite. Le gouvernement est en effet très bas dans les sondages, critiqué pour sa gestion de la crise sécuritaire et de la crise migratoire.

Une droite renforcée

D’ailleurs, selon plusieurs pronostics, c’est la droite et même l’extrême droite qui pourrait obtenir le plus de sièges. Elles ont promis lors de leur campagne d’apporter « ordre et stabilité », un discours qui plaît dans le contexte actuel.

Si elles réussissent à obtenir plus de 30 sièges, elles auront alors la majorité requise pour faire passer toutes leurs propositions. Il est donc peu probable qu’il y ait de grands changements par rapport à la Constitution actuelle car la droite et l’extrême droite n’ont jamais souhaité changer de Constitution.

La dynamique est donc tout à faire différente du premier processus où la gauche était majoritaire et où il y avait aussi des indépendants issus de la société civile. Là, c'est tout l’inverse : il n’y a que des partis politiques, et la droite pourrait devenir majoritaire.

Lassitude électorale

La participation reste aussi difficile à prévoir car même si le vote est obligatoire, la population ne s’intéresse pas du tout à ce scrutin. Cela fait trois ans que le pays discute une nouvelle Constitution il y a de la fatigue et une lassitude électorale. Ensuite, les Chiliens ont d’autres priorités : l’inflation, les problèmes de sécurité et la crise migratoire.

Et puis, pour 5 millions de personnes, il y a toujours ce sentiment de déception après le rejet de la première proposition de Constitution. Dans ce contexte, les revendications pour plus de justice sociale et de meilleures conditions de vie, qui avaient émergé au moment de la crise sociale et qui avaient conduit à la rédaction d’une nouvelle Constitution, semblent désormais bien loin.

