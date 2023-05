Plafond de la dette: Biden va rencontrer les leaders républicains pour tenter de trouver un accord

Joe Biden doit rencontrer mardi les chefs de l’opposition pour tenter de trouver un accord sur la dette publique. Démocrates et républicains ne sont pas du tout d’accord sur la question. L’administration multiplie les mises en garde contre les conséquences de ce blocage.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

À quelques jours de la rencontre entre le président Biden et les chefs des élus du Congrès, les démocrates étaient en campagne de communication intensive ce week-end.

En tête, la secrétaire d'État au Trésor Janet Yellen. Invitée sur ABC News, elle a assuré que le pays n’est plus qu’à quelques semaines du défaut de paiement.

« On sera à court d’argent liquide et le jour va arriver où on ne pourra pas honorer nos factures à moins que le Congrès ne relève le plafond de la dette. Si le Congrès ne fait rien, il y aura des conséquences sur le marché financier ! », avertit-elle.

Janet Yellen met aussi en garde contre les conséquences d’une telle crise sur le quotidien de millions d’Américains qui dépendent notamment des aides de la sécurité sociale.

Jusqu’ici, les Républicains refusent de relever le plafond de la dette publique américaine, la plus lourde du monde. Ils exigent des coupes budgétaires draconiennes. Une stratégie qualifiée de chantage par les démocrates. « Les négociations ne devraient pas avoir lieu avec une arme sur la tempe du peuple américain », a lancé Janet Yellen.

De son côté, Joe Biden a fait savoir que la nécessité de relever le plafond de la dette n’est pas négociable, mais qu’il est prêt à discuter des dépenses du gouvernement.

