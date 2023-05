À la Une: au Chili, le Conseil chargé de rédiger la Constitution sera à majorité ultra-conservatrice

Revue de presse des Amériques

Coup de tonnerrehier au Chili : lors de l’élection des membres du Conseil constitutionnel chargé de rédiger un nouveau projet de constitution, les Chiliens ont voté en majorité pour la droite ultra-conservatrice.« Le Parti Républicain fait un malheur et avec Chile Vamos, il contrôlera le nouveau processus constitutionnel », titre en UneLa Tercera. Toujours en Une,El Mercurioprécise que le parti d’extrême droite de José Antonio Kast a obtenu 22 sièges, plus 11 pour la droite traditionnelle. La coalition du président Boric « se contente de 17 sièges, et les indigènes ont un siège » - Emolrappelle que, contrairement à 2022, ils n’avaient pas un nombre de sièges réservés. Bref, écritle journal, « les Républicains marquent une étape, et deviennent le parti politique ayant rassemblé le plus de voix lors d’une élection depuis le retour à la démocratie ».

La Terceraparle d’« une déroute significative du parti au pouvoir, qui est allé aux urnes divisé et n’est pas parvenu à récupérer suffisamment de sièges pour avoir un droit de véto ». « Les résultats », écrit le quotidien, « sont considérés en interne comme une menace pour le succès du processus constitutionnel ». Car les Républicains, eux, ont décroché un droit de véto, alors qu’ils n’ont jamais été favorables à une nouvelle constitution – El Mostrador parle de « grand paradoxe ».

Du côté de la droite traditionnelle, dépassée par l’extrême-droite,La Tercera parle d’une « dure défaite ». Défaite qui complique aussi les choses pour la présidence de gauche, qui craint, avec cette « offensive d’ampleur du Parti républicain, une "droitisation" de la droite traditionnelle, Chile Vamos, qui complique une fois de plus la négociation de réformes ». D’ailleurs, titre El Mostrador, « le Parti Républicain annonce qu’il va commencer à diriger le Conseil constitutionnel et la droite ».

En attendant, deux partis du centre qui n’ont obtenu aucun conseiller, appellent, écrit Emol, « à ne pas rédiger une constitution partisane » - ce que demande également le président Boric, souligneEl Mostrador. Le journal, dans unéditorial, parle de pays « bipolaire », et se demande quel est le soutien réel de la population au Parti républicain : El Mostrador remarque que sa campagne s’est concentrée à 100% sur le thème de la sécurité – comme s’il s’agissait d’élire un procureur général ou un shérif, et que les Chiliens étaient si peu intéressés par ce vote – lassé de continuellement voter ces dernières années – que des millions d’entre eux sont restés à la maison ce dimanche.

Plus de cent incendies dans l'Alberta

Au Canada, les incendies font rage dans la province de l’Alberta, qui a déclaré ce week-end l’État d’urgence. « Les évacuations se poursuivent », titreLa Presse, « portant le total à près de 30 000 déplacés en quelques jours, une situation "sans précédent" à cette période de l’année ». La province, précise le quotidien francophone, « a déclaré dimanche que 108 incendies étaient toujours actifs », et que « 31 sont considérés comme hors de contrôle ». Les enquêtes sont encore en cours sur les origines des sinistres, écrit le National Post, mais quinze auraient été provoqués par l’homme et dix par la foudre.Le journal rapporte que « les pompiers ont profité d’un temps plus frais et humide qui va les aider à combattre les sinistres ».Mais à la frontière avec l’Alberta, en Colombie britannique, des vents violents sont attendus – ils devraient renforcer les feux, écrit leGlobe and Mail. L’Ontario et le Québec ont déjà envoyé des pompiers en Alberta. Ce lundi,la Première ministre de la province, Danielle Smith, doit demander au Premier ministre Justin Trudeau une aide fédérale. Le quotidien rappelle que l’armée canadienne a déjà aidé la province lors d’incendies en 2016 et d’inondations en 2013.Depuis le début de l'année, 375000 hectares auraient brûlé en Alberta.

Aux États-Unis, huit personnes abattues devant un centre commercial

On en sait plus sur l’homme qui a ouvert le feu devant un centre commercial, dans une banlieue de Dallas (Texas), faisant au moins huit morts. Selon les informations duWashington Post, Mauricio Garcia« était apparemment fasciné par les suprématistes blancs ou les néo-nazis ; ce que les enquêteurs considèrent comme un possible motif de l’attaque ». Le quotidien souligne que sur sa poitrine, il portait un insigne portant les lettres « RWSD », ce qui veut dire « Escadron de la mort d’extrême droite ». Le New York Times rapporte de son côté que quelques heures avant le drame, un démocrate qui, depuis des mois, demandait au Congrès local davantage de contrôle des armes à feu, s’était vu signifier par le chef de la majorité républicaine que, s’il n’arrêtait pas de constamment mettre le sujet sur la table, on lui interdirait de prendre la parole.En 2022, les États-Unis ont connu 647 meurtres de masse.

Des migrants renversés par un véhicule au Texas

Dimanche matin, un véhicule a foncé sur un groupe de personnes attendant le bus dans la ville de Brownsville (Texas). Bilan : au moins sept morts et onze blessés. L’arrêt de bus était situé en face d’un abri pour migrant, qui permet à ceux qui ont traversé la frontière mexicaine de souffler un peu, précise le Houston Chronicle. La plupart des victimes étaient vénézuéliennes. La police enquête pour savoir si le geste du conducteur était intentionnel - le conducteur qui a été retenu par des témoins jusqu’à ce que la police arrive, écrit Tal Cual.Le journal vénézuélien publie la photo du véhicule, très abimé, témoignant de la violence du choc.

Retour d’un groupe de migrants au Venezuela

115 migrants vénézuéliens sont revenus au Venezuela, par avion, grâce au Plan de retour à la patrie. Tal Cual explique que des centaines de migrants, principalement vénézuéliens, sont bloqués depuis des semaines à la frontière entre le Chili et le Pérou : ils veulent quitter le Chili, suite au durcissement des contrôles migratoires par le président Boric, mais le Pérou les empêche de passer car ils n'ont pas les papiers nécessaires. Après ce premier vol, d'autres devraient rapidement suivre, selon les autorités chiliennes. Au Venezuela, la ministre des Affaires étrangères vénézuélienne se félicite de ce retour, note Ultimas Noticias, affirmant que « le gouvernement bolivarien démontre ainsi son engagement ferme pour le bien-être des Vénézuéliens loin des frontières ».

