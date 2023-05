États-Unis: début des délibérations dans le procès pour viol et diffamation contre Donald Trump

Jean Carrol, qui accuse Donald Trump de viol et de diffamation, quitte le tribunal fédéral de New York, le 8 mai 2023. AP - Seth Wenig

C'est le début ce mardi des délibérations dans le procès au civil de Jean Carroll contre Donald Trump. L'écrivaine américaine accuse l’ancien président de viol et de diffamation. Donald Trump, qui ne compte plus les affaires en justice contre lui, pourrait devoir verser des millions de dollars de dommages et intérêts s’il est reconnu coupable.