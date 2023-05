États-Unis: au capitole d'Austin, les anti-armes se réunissent pour pousser les élus à agir

Des militants anti-armes et de nombreux parents ayant perdu un enfant lors de la fusillade d'Uvalde – où 19 enfants et deux enseignants avaient été tués en 2022 –, sont venus ce lundi 7 mai au parlement Texan, à Austin, pour pousser les élus à agir. Le Texas est l'un des États américains les plus permissifs en matière de port d'armes.

Deux jours après la fusillade dans un centre commercial de Allen, au Texas, la thématique du droit de porter et d’acheter des fusils d’assaut est à nouveau au cœur des discussions politiques. Ce lundi marquait le dernier jour pour ajouter une loi à l’agenda de la session parlementaire texane. Pourtant, les armes à feu n'étaient pas à l'agenda établi par les conservateurs.

Alors que le parlement texan, dominé par les Républicains, est actuellement en pleine session, une centaine de militants anti-armes et de parents ont crié, sous la coupole, leur désespoir face à l'inaction des élus, rapporte notre correspondant à Houston, Thomas Harms. Depuis un an, aucune loi – poussée par les Démocrates pour augmenter l’âge minimum de 18 à 21 ans, afin d'acheter certaines armes à feu, comme des fusils d’assaut – n’a dépassé jusqu'ici le stade de l’étude en commission.

« Ça suffit, augmentez ce satané âge minimum ! Plus aucun enfant ne devrait être tué par balle » regrette, en pleurs face à l'inaction, cette mère de victime. Des élus montent alors au créneau, comme Gene Wu, représentant démocrate de Houston, qui peine à résister à son émotion. « Je pleure parce qu’à chaque fois que je regarde cette vidéo horrible ou ces images, je vois mon fils ! Il n’y a plus d’endroit sûr aux États-Unis. Aucune église n’est protégée, Aucune école et aucun centre commercial non plus. Et tout cela parce que l'on défend plus les objets et les armes, que les humains », s'exclame l'élu.

NOW: Hundreds of gun safety advocates were at the Texas Capitol demanding lawmakers to hold a committee fu vote on HB2744, a measure to raise the minimum age to purchase a semi-automatic rifle.



The parents of the Uvalde victims are here too. #txlege pic.twitter.com/GtlMk0rnI8 — Sergio Martínez-Beltrán (@SergioMarBel) May 8, 2023

La fusillade d'Allen, la 199e cette année

Une fois n’est pas coutume, cette émotion finira par payer. La commission sénatoriale, qui n’avait pas prévu de discuter ce texte, faute de majorité, s’est réunie in extremis et a finalement accepté son inscription dans l’agenda de la session parlementaire texane.

Plus tôt dans la journée, le gouverneur Greg Abbott avait à nouveau refusé de pointer les armes du doigt après la fusillade à Allen, rejetant la faute sur le fait qu’il s'agissait avant tout d’un problème de santé mentale. Malgré cela, le gouverneur a coupé, cette année, 200 millions de dollars d’aides à l’agence qui fournit les services d’aides à la santé mentale, alors que le Texas est le 2e plus gros État des États-Unis, est 50e sur 50 États, en termes d’aides à la santé mentale, selon l’organisation Mental Health America.

La fusillade d'Allen s'inscrit dans une succession rapprochée de tueries, notamment au Texas Avec plus d'armes à feu que d'habitants, les États-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés : 49 000 en 2021, contre 45 000 en 2020. Le site spécialisé Gun Violence Archive a déjà recensé cette année aux États-Unis plus de 199 actes où quatre personnes ou plus ont été blessées ou tuées par balle.

Le président américain Joe Biden avait de nouveau exhorté, dimanche 7 mai, le Congrès à interdire les fusils d'assaut.

(Et avec AFP)

