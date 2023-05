Au Chili, l'extrême droite obtient la majorité pour rédiger une nouvelle Constitution

Le Chili a opéré un virage à droite, dimanche, lors de l’élection pour choisir les 50 personnes qui rédigeront une nouvelle Constitution afin de remplacer l’actuelle issue de la dictature. Un triomphe pour l’opposition qui a réussi à séduire l’électorat en promettant « ordre et stabilité » dans un contexte de crise sécuritaire et migratoire au Chili.

Publicité Lire la suite

L’extrême droite est arrivée en tête du scrutin de dimanche qui devait permettre d'élire les 50 personnes chargées de rédiger une nouvelle Constitution pour le Chili. Elle totalise 35% des voix, suivie de la coalition présidentielle de gauche qui remporte 28% des votes et de la droite traditionnelle qui arrive en troisième position à 21%.

L’histoire se répète donc mais dans le sens inverse, explique notre correspondante à Santiago du Chili, Naïla Derroisné. Lors du premier processus constitutionnel, la gauche et les indépendants étaient majoritaires. Cette fois, c'est la droite qui obtient une majorité de sièges au sein du Conseil constitutionnel. Et le grand vainqueur, c'est le Parti républicain, d’extrême droite, avec 22 élus. Ce même parti qui ne cache pas son admiration pour le dictateur Augusto Pinochet et qui n’a d’ailleurs jamais souhaité changer de Constitution.

Pas de droit de veto pour la gauche

Ironie de l’histoire, c’est aujourd’hui lui qui va mener le bal pour ce nouveau processus et avec l’appui de la droite traditionnelle, ils pourront rédiger un texte à leur convenance, sans nécessité de trouver de compromis avec le camp d’en face. Il est donc fort probable que la nouvelle Constitution soit très similaire à l’actuelle, voire encore plus conservatrice sur certains aspects.

La première proposition de Constitution, rejetée par un référendum en septembre 2022, devait instaurer de nouveaux droits sociaux, notamment en matière d'éducation, de santé ou de logement, reconnaître des droits aux peuples autochtones ou encore le droit à l'avortement.

Et la gauche n’aura pas son mot à dire puisqu’elle n’a pas décroché suffisamment de sièges pour faire jouer son droit de veto. Il lui sera également quasiment impossible de faire voter son agenda pour un État providence, pourtant l’une des fortes revendications de la population au moment de la crise sociale.

Le Conseil constitutionnel dispose de cinq mois pour rédiger sa proposition de nouvelle Constitution. Il recevra un avant-projet rédigé par un comité d'experts auquel il devra apporter des ajustements et amendements. Le texte comprend douze principes essentiels qui ne pourront néanmoins pas être modifiés, comme le fait que le Chili est une économie de marché. Il sera ensuite soumis à un référendum en fin d’année, le 17 décembre.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne