Un incendie dans une mine d'or fait au moins vingt-sept morts

Au moins vingt-sept ouvriers sont morts dans un incendie au sein d'une mine d'or de la région d'Arequipa, dans le sud du Pérou, ont annoncé, dimanche 7 mai, les autorités.

L'incendie, qui semble avoir été suivi d'une explosion, se serait produit samedi à 100 mètres de profondeur mais la police n'a pu confirmer le nombre de victimes que dimanche. « Les informations dont nous disposons font état de 27 morts à l'intérieur de la mine », a déclaré le procureur Giovanni Matos sur la chaîne de télévision N.

Un court-circuit serait à l'origine de l'incendie survenu dans une galerie de la mine La Esperanza, située dans la province de Condesuyos, dans une zone reculée de la région d'Arequipa, ont indiqué des représentants de la police et du parquet.

« On a réussi à pénétrer dans la mine pour des opérations de récupération des corps » et « douze cadavres ont été récupérés », a déclaré la police dans un communiqué. Des membres des familles des victimes se sont présentés au commissariat le plus proche du site afin de tenter d'obtenir des informations sur les opérations en cours.

Condoléances de la présidence

Le gouvernement de la présidente Dina Boluarte a exprimé ses condoléances dans un tweet. « Les ministères de l'Intérieur et de la Défense travaillent depuis le début de cette tragédie pour sauver et transférer les corps », a écrit la présidence.

Expresamos nuestras condolencias a los familiares y al pueblo de Arequipa por la muerte de los 27 mineros, hecho ocurrido en el sector de Yanaquihua, provincia de Condesuyos en Arequipa.



Los ministerios @MininterPeru y @MindefPeru trabajan desde el inicio de esta tragedia en el… — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) May 7, 2023

De son côté, le maire de Yanaquihua, James Casquino, a fait savoir à l'agence de presse nationale Andina que la plupart des travailleurs étaient morts d'asphyxie et de brûlures. Selon lui, le court-circuit a été causé par l'effondrement de certains rochers.

Le secteur minier est un pilier majeur de l'économie du pays, correspondant à 8,3% du PIB. Deuxième producteur mondial de cuivre, d'argent et de zinc, le Pérou est le premier producteur d'or, de zinc, de plomb, d'étain et de molybdène en Amérique latine, selon les statistiques officielles.

(Avec AFP)

