À la Une: nouvelle crise diplomatique entre le Canada et la Chine

Revue de presse des Amériques

« Le Canada chasse un diplomate chinois du consulat de Toronto, Zhao Wei, en raison de la campagne de menaces qu’il a orchestrée contre le député Michael Chong et sa famille à Hong Kong », écrit La Presse – qui précise que cette expulsion survient une semaine après la publication d’informations sur ces menaces dans le quotidien Globe and Mail. Le Toronto Star précise que le père du député conservateur est né à Hong Kong, et que Michael Chong a de la famille là-bas, « à laquelle il n’a pas parlé depuis des années par peur que ses positions tranchées sur la répression des droits humains par Pékin ne mettent leur sécurité en danger ».

« Alors pourquoi le Canada a-t-il mis autant de temps à expulser Zhao Wei ? », s’interroge le Globe and Mail. Selon le journal, les services canadiens de renseignements étaient au courant depuis juillet 2021 de ses menaces. Le Premier ministre Justin Trudeau, écrit Le Devoir, soutient toujours ne pas avoir été mis au courant de ce rapport avant de l’apprendre dans les médias. Pour le Globe and Mail, ce retard dans l’expulsion du diplomate s’explique surtout par les échanges commerciaux Canada-Chine, que le quotidien qualifie d’« asymétriques, une asymétrie qui rend le Canada économiquement dépendant de la Chine ». En cas d’arrêt, ce serait, explique le journal, « un bleu pour la Chine, mais un coup extrêmement grave pour le Canada ». Bref, estime le journal, « le Canada doit réduire l’influence que Pékin a sur nos entreprises – et indirectement, sur notre action gouvernementale ».

Au moins 264 homicides en Haïti au mois d’avril

Le site Alterpresse parle de 264 cas d’homicides en Haïti pour le seul mois d’avril, chiffres donnés par l’Organisation des citoyens et citoyennes pour une nouvelle Haïti, qui précise que « parmi ces 264 cas d’homicides, 245 viennent du département de l’Ouest, incluant la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince, où presque toutes les activités de violences sont concentrées ». L’OCNH compte 36 victimes de balles perdues. À noter que l’ONU ne dispose pas des mêmes chiffres, et donne un bilan bien plus élevé : plus de 600 morts pour ce mois d’avril.

Quatre nouveaux blindés pour la PNH

Toujours en Haïti, quatre nouveaux blindés ont été livrés lundi à la police nationale. C’est à lire dans Le National, qui publie une photo de ces blindés, livrés, précise le journal, par un avion de l’US Air Force pour le compte de la compagnie canadienne Inkas. « Ces nouveaux véhicules complètent un total de 12 sur les 18 commandés par l’État haïtien » et ils arrivent, juge Le National, « à point nommé, à un moment où la bataille contre l’insécurité a pris une autre tournure avec la population qui s’est mêlée à la partie, et l’institution policière qui multiplie les opérations contre les bandits armés ». Et elle prévoit encore de les intensifier, selon une source du Nouvelliste. « La PNH va-t-elle faire mieux ? », s’interroge Frantz Duval dans son éditorial, qui estime que « l’alliance police-population change la donne ». « L’une des difficultés majeures de l’aide à la PNH », explique l’éditorialiste, provient des restrictions sur les armes : de source diplomatique, « aucun des pays concernés ne peut transférer des armes à la PNH à cause des lois en vigueur chez eux et de l’incapacité d’Haïti à offrir des garanties sur le stockage, l’utilisation et le traçage de chaque arme ».

Le Texas déploie la garde nationale à la frontière avec le Mexique

Le gouverneur du Texas Greg Abott déploie la garde nationale à la frontière avec le Mexique. Objectif de Greg Abott : « freiner l’augmentation prévisible de l’immigration », explique La Jornada. Car l’État fédéral américain doit lever en fin de semaine le « Titre 42 », cette mesure sanitaire invoquée par Donald Trump au début de la pandémie de Covid, qui permet d’expulser tous les migrants franchissant la frontière terrestre des États-Unis. « Avec la fin du titre 42 ce jeudi, le président Biden déploie le tapis rouge au monde entier », s’est exclamé Greg Abott, cité par le quotidien mexicain.

Or, écrit le Houston Chronicle, Joe Biden avait déjà annoncé qu’il allait envoyer des troupes supplémentaires. En envoyant ses propres troupes, écrit le quotidien texan, le gouverneur « a fait tout un show à destination des téléspectateurs de Fox News pour souligner que lui aussi envoie davantage de troupes, mais pas en coordination avec la Maison Blanche ». Greg Abott a traité les soldats envoyés par l’administration Biden de « gratte-papiers », contrairement aux siennes. Mais, précise le Houston Chronicle, si ces soldats vont s’occuper de l’administratif, c’est justement pour permettre aux garde-frontières de se consacrer entièrement au travail de terrain.

Au Mexique, la réforme électorale retoquée par la Cour suprême

Au Mexique, la Cour suprême annule en partie la réforme électorale de la gauche au pouvoir. Cette réforme autorisait notamment les fonctionnaires à s’exprimer pendant les élections. Pour Excelsior, « le gouvernement prétendait annuler plusieurs avancées de notre système électoral, ajustant les règles à sa convenance ». Neuf juges sur onze ont rejeté la réforme. L’opposition s’en réjouit, la majorité, elle, parle de « myopie juridique », rapporte La Razon, et critique ses membres qui, selon elle, « ont passé outre la volonté populaire de ses législateurs ».

Mais, précise Milenio, ce n’est pas la réforme en tant que telle qui a été censurée par la Cour, c’est le processus législatif. La Cour a en effet noté de « graves violations » à ce processus lors de l’approbation de la réforme : le texte voté n’est pas le même que celui envoyé par le président Lopez Obrador, il était présenté comme « urgent » sans que cela ne soit justifié, et il n’y a pas eu de débat parlementaire. Milenio note que le camp gouvernemental peut donc présenter à nouveau les mêmes réformes, mais « peut-être pas suffisamment à temps pour qu’elles soient mises en œuvre pour la présidentielle de 2024 ».

