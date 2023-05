Témoignage

«Je n'ai plus d'espoir»: les rêves envolés de la gauche chilienne pour un changement de Constitution

Le président chilien Gabriel Boric après le scrutin pour l'élection d'un Conseil constitutionnel, le 8 mai 2023. AP - Esteban Felix

Texte par : RFI Suivre 2 mn

La droite et l’extrême droite sont désormais à la tête du Conseil chargé d’écrire un second projet de Constitution pour le pays après le rejet du premier l'année dernière. Une configuration à l'opposé de la précédente. Pour la coalition présidentielle, la déception est grande. Et c'est une deuxième douche froide pour les millions de Chiliens qui avaient voté en faveur du premier projet.