L'Argentine retire à Maurice Papon une distinction reçue pendant la dictature

L’Argentine a officiellement retiré ce mardi 9 mai à Maurice Papon l’Ordre de Mai, une distinction qui lui avait été remise en 1979 par le dictateur argentin Jorge Videla alors qu’il était ministre du Budget de Valéry Giscard d’Estaing.

Lorsqu’il arrive à Buenos Aires le 1er avril 1979, Maurice Papon est le premier ministre d’un pays européen à se rendre officiellement en Argentine depuis le coup d’État du 24 mars 1976, rappelle notre correspondant à Buenos Aires, Théo Conscience. En signe de reconnaissance, le général Videla, membre de la junte militaire au pouvoir et président de facto de la nation argentine, le nomme en personne Grand-Croix de l’Ordre de Mai du mérite, l’une des plus hautes distinctions honorifiques du pays.

Quarante-quatre ans plus tard, le président argentin Alberto Fernandez l’a officiellement déchu de cette décoration ce mardi pour s’être rendu « responsables d’actes incompatibles avec l’esprit et le but » de l’Ordre de Mai. Cela fait notamment référence à la participation de Maurice Papon à la déportation de juifs entre 1942 et 1944, pendant qu’il était secrétaire général de la préfecture de Gironde.

L’ancien préfet de police de Paris, décédé en 2007, avait été rattrapé par son passé collaborationniste à partir de 1981, avant d’être condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l’humanité. Il a été jugé pour la déportation de 1 690 juifs de Bordeaux, où il était secrétaire général de préfecture pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été condamné à dix ans de réclusion criminelle.

Alberto Fernandez a expliqué que la mesure s'inscrit dans « notre engagement à garder vivante la demande de justice pour l'Holocauste envers les auteurs de ces atrocités, et pour être en paix avec notre conscience afin qu'aucun génocidaire ne puisse arborer sur sa poitrine une décoration argentine ». Le décret, qui paraîtra mercredi au Bulletin officiel, sera suivi d'une interdiction pour l'entourage ou les descendants de Maurice Papon d'exhiber ou utiliser la décoration, et d'une demande de restitution.

Réciprocité après l'Ordre national du mérite retiré à Ricardo Cavallo

Le ministre argentin des Sciences, Daniel Filmus, maître de la cérémonie mardi à Buenos Aires en présence notamment des ambassadeurs de France et d'Israël, a expliqué à la presse que la révocation de la décoration de Maurice Papon s'inscrit dans un acte de réciprocité avec la France.

Nuestro país tiene y ha tenido un fuerte compromiso con la defensa de los Derechos Humanos. La decisión del Presidente @alferdez de derogar y anular la condecoración entregada al cómplice y colaborador de crímenes de lesa Maurice Papon refuerza esta posición. pic.twitter.com/arEuaxgAYg — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) May 9, 2023

En 2020, le président Emmanuel Macron a signé un décret retirant la médaille de l'Ordre national du mérite français attribuée en 1985 à Ricardo Cavallo, un ancien tortionnaire sous la dictature argentine, par la suite attaché militaire à l'ambassade d'Argentine à Paris. Ricardo Cavallo, un participant aux sinistres « vols de la mort », a été condamné à la perpétuité en 2011, puis en 2017, pour des disparitions, détentions arbitraires, tortures sous la dictature (1976-1983) dont l'assassinat de deux religieuses françaises en 1977.

