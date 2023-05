Le Canada expulse un diplomate chinois accusé d'avoir tenté d'intimider un député

Après plusieurs jours d’hésitation, le gouvernement canadien a finalement expulsé un diplomate chinois de son territoire. Il est accusé d'avoir cherché à intimider un député canadien critique du régime de Pékin.

Manifestement, le gouvernement canadien n’avait plus le choix d’agir, rapporte notre correspondante au Québec, Pascale Guéricolas. Il y a une semaine, le quotidien Globe and Mail révélait que le service canadien de renseignement savait depuis juillet 2021 qu’un diplomate chinois menaçait le député Michael Chong et sa famille. « Nous ne tolérerons aucune forme d'ingérence étrangère dans nos affaires internes », a déclaré la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly en annonçant l'expulsion du diplomate, déclaré « persona non grata » dans le pays.

Zhao Wei, un employé au consulat de Toronto, aurait tenté d’intimider les proches d’un député canadien à Hong Kong. Le député avait pris position en faveur des Ouïghours.

Crise diplomatique

Aujourd’hui, ce dernier regrette qu’il ait fallu tant de temps aux autorités pour agir. Selon lui, le Canada doit montrer aux régimes autoritaires qu’il croit en la justice et aux droits humains, et refuse qu’une puissance étrangère s’ingère dans ses affaires. « C’est absolument essentiel que le gouvernement du Canada défende ces valeurs. Sinon, toutes les autres choses, la prospérité, l’économie, disparaîtront », affirme-t-il.

Une décision qui risque de tendre encore plus les relations entre les deux pays. La Chine, qui accuse Ottawa de « calomnies » a déjà prévenu le Canada que l’expulsion de son diplomate aurait des conséquences. Cette expulsion « sape délibérément les relations entre la Chine et le Canada », explique encore le texte. Et le gouvernement de Justin Trudeau « viole gravement non seulement le droit international mais aussi les normes fondamentales des relations internationales ». Pékin a d'ailleurs annoncé l'expulsion d'un haut diplomate canadien de Shanghai : « La Chine décide de déclarer Jennifer Lynn Lalonde, consule du consulat général du Canada à Shanghai, persona non grata », a indiqué le ministère des Affaires étrangères chinois dans un communiqué, ajoutant qu'elle « a été invitée à quitter la Chine avant le 13 mai ».

En 2018, les autorités chinoises avaient arrêté deux citoyens canadiens habitant en Chine, Michael Kovrig et Michael Spavor, en réaction à la détention au Canada de la numéro deux de Huawei, à la demande des États-Unis. Depuis, tous ont été libérés, mais les deux Michael ont passé plus de deux ans dans les prisons chinoises.

