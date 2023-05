Un tribunal civil de New York déclare Donald Trump responsable d'agression sexuelle

L'ancien président américain Donald Trump, le 4 avril 2023 à New York, a été inculpé sur des soupçons d'« orchestration » concernant plusieurs paiements en vue d'étouffer des affaires avant son élection de 2016.

Un jury new-yorkais a déclaré mardi 9 mai Donald Trump coupable d'avoir agressé sexuellement l'ancienne journaliste et écrivaine E. Jean Carroll dans les années 1990 et d'avoir diffamé celle-ci en la qualifiant de menteuse.

Le jury d'un tribunal civil de New York s'était retiré dans la journée pour délibérer et déterminer si Donald Trump a commis un viol ou une agression sexuelle en 1996 sur une l'ancienne chroniqueuse de presse E. Jean Carroll, qui l'accuse aussi de diffamation.

Les neufs jurés ont déterminé que l'ancien président américain n'était pas responsable d'un « viol », ont rapporté des médias américains dont le New York Times et CNN. Le tribunal civil fédéral de Manhattan a également décidé qu'il devait verser quelque 5 millions de dollars de dommages-intérêts pour cette agression sexuelle et pour diffamation à partir de la révélation des faits par E. Jean Carroll en 2019.

L'ancienne chroniqueuse du magazine Elle avait déclaré que Donald Trump l'avait violée dans une cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais, Bergdorf Goodman, au printemps 1996. Des accusations contestées par Donald Trump, qui compte reconquérir la Maison Blanche en 2024.

Juste après que le jury s'est retiré pour délibérer, l'avocate de la plaignante, Roberta Kaplan, a déploré que Donald Trump ait publié un nouveau post sur son réseau social Truth Social. Le juge avait pourtant demandé qu'il s'abstienne de perturber les débats par médias interposés.

L'ancien président y affirme, à tort, qu'il n'était pas autorisé à s'exprimer à ce procès, alors que le juge l'a invité à témoigner à de nombreuses reprises. Il y accuse la partie civile de « l'accuser faussement dans un livre de viol et de travailler avec la presse ». « Je ne m'exprimerai pas jusqu'à l'après-procès, mais ferai appel, comme candidat et quel que soit le résultat, du fait qu'on me réduit au silence de manière inconstitutionnelle », a écrit Donald Trump mardi.

