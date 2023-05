À la Une: Le président équatorien Guillermo Lasso menacé de destitution

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

En Équateur, le Parlement dominé par l'opposition de gauche a donné mardi 9 mai 2023 son feu vert à un procès en destitution du président Guillermo Lasso. Le dirigeant conservateur est accusé de corruption à la suite de malversations financières qui auraient fait perdre près de six millions de dollars à l’État équatorien.

L'année dernière, déjà, le Parlement avait tenté une première fois de démettre Guillermo Lasso de ses fonctions, mais sans succès. Le quotidien conservateur El Universo se demande cette fois « ce que l’Équateur aurait à gagner d'un procès en destitution ? […] La préoccupation des citoyens est de savoir comment surmonter la crise sécuritaire qui accable le pays, comment aider les chômeurs à trouver du travail ou encore répondre aux besoins de base en matière de santé ». En bref, « l'instabilité porte atteinte à la démocratie et retarde en même temps la résolution des problèmes les plus graves […] », pointe El Universo dans son éditorial.

Le ministre équatorien des Affaires gouvernementales qualifie de son côté sur Twitter la procédure « d'illégitime, sans preuves, sans arguments et avec de graves lacunes juridiques ». Quoi qu'il arrive, Guillermo Lasso « devra se défendre face aux accusations de malversations présumées » même si aucune date n'a encore été fixée, explique La Hora. Le quotidien rappelle toutefois que « rien n'assure à l'opposition d'obtenir les 92 voix nécessaires sur 137, pour destituer le chef de l'État ».

► À lire aussi : Procès du président équatorien: un homme d’affaires au cœur du scandale retrouvé mort

Les États-Unis craignent un afflux « chaotique » de migrants

Les États-Unis doivent-ils s'attendre à une importante vague migratoire ? Le président Joe Biden redoute en tout cas un afflux « chaotique » de migrants à la frontière mexicaine. En cause : la levée, jeudi 11 mai 2023, du « Titre 42 ». Ce protocole strict, activé sous Donald Trump, permet d’expulser les demandeurs d’asile et d’empêcher les migrants d’entrer sur le territoire américain en invoquant l'urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid. L’expiration de cette règle laisse donc augurer d’une hausse des tentatives de passage à la frontière américaine.

Selon le Washington Post, la fin de ce protocole est un « moment potentiellement décisif » pour Joe Biden, alors que les États-Unis se divisent au sujet de l'immigration clandestine. Pour les proches du dirigeant américain, la levée du « Titre 42 » est surtout l'occasion de « mettre en œuvre un modèle d'application des lois migratoires qu'ils considèrent comme plus équilibré et plus humain que celui de Donald Trump », relève le quotidien. « La stratégie de l'administration Biden s'articule autour de la mise en place d'un plus grand nombre de voies légales permettant aux migrants de se rendre aux États-Unis sans passer directement par la frontière », analyse le Washington Post dans un autre article.

Mais cette stratégie est critiquée par les adversaires républicains de Joe Biden. Les républicains du Texas, notamment, prédisent dans El Paso Times « encore plus de chaos à la frontière, alors que des milliers de migrants s'amassent près des points d'entrée de la ville d'El Paso », la ville frontière qui fait face à Ciudad Juárez au Mexique.

► À écouter aussi : Mayotte: «L'opération Wuambushu est soutenue mais elle divise également»

Donald Trump reconnu coupable d’agression sexuelle

L'ancien président américain Donald Trump a été déclaré mardi 9 mai 2023 coupable d'agression sexuelle par un tribunal civil de New York. Une ex-journaliste accusait le républicain de l'avoir violée en 1996, dans la cabine d'essayage d'un grand magasin new-yorkais. C'est finalement la qualification « d'agression sexuelle », et non de viol, qui a été retenue. Donald Trump devra verser à la victime cinq millions de dollars de dommages-intérêts.

Pour le Washington Post, ces déboires judiciaires ne sont pas sans conséquences politiques. « Le verdict ravive les doutes des républicains quant à l'éligibilité de Donald Trump » en 2024. Car « l'ancien président a essuyé des critiques », y compris « de la part de membres de son parti », souligne le Washington Post. Quant à l'opinion publique américaine, elle « pourrait être plus sévère » sur un sujet tel que les violences sexuelles qu’elle ne le serait sur d'autres affaires.

Il s'agit d'un « nouveau revers », pour l'ancien président sur qui planent d'autres affaires, écrit Politico. Donald Trump affiche pourtant jusqu'ici une large avance dans les sondages pour les primaires républicaines.

► À écouter aussi : Tucker Carlson, l’abuseur de ses pouvoirs

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne