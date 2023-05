George Santos, élu américain connu pour ses mensonges, inculpé de treize chefs d'accusation

L'élu républicain George Santos a été inculpé par un tribunal fédéral à New York de 13 chefs d'accusations, le 6 janvier 2023.

L'élu républicain de l’État de New York, George Santos, était déjà mis au ban des élus américains pour ses mensonges répétés. Il doit désormais faire face à la justice fédérale pénale. Il est accusé de plusieurs crimes financiers, mais il reste en liberté.

George Santos, dont les mensonges ont fait les choux gras du monde politique et médiatique depuis son élection en 2022, a été arrêté ce mercredi et inculpé de 13 fraudes financières, pour lesquelles il a plaidé non coupable. Il a ensuite été remis en liberté contre une caution de 500 000 dollars. Il a été convoqué pour une prochaine audition le 30 juin.

Parmi les chefs d'accusation, il y a notamment la fraude aux virements électroniques, vol de fonds publics, fausses déclarations d’intérêts, blanchiment d’argent. Le maximum encouru pour de telles charges s'élève à 20 ans de prison. L'acte d'inculpation lui reproche aussi d'avoir escroqué des donateurs pour sa campagne électorale en transférant 50 000 dollars de contributions sur son compte bancaire personnel. L’argent récolté illégalement aurait notamment servi à payer des vêtements de luxe.

Il a aussi « détourné des donations politiques pour se remplir les poches, a sollicité illégalement des allocations chômage qui auraient dû être versées aux New-Yorkais ayant perdu leur emploi à cause de la pandémie, et a menti à la Chambre des représentants », a expliqué le procureur new-yorkais Breon Peace.

Des critiques même au sein des Républicains

Bref, de la criminalité en col blanc qui vient s’ajouter à ce que l’on savait déjà : une campagne électorale basée sur des mensonges, des inventions sur sa famille prétendument victime de la Shoah, une mère soi-disant morte dans les attentats du 11 septembre 2001. Tout ça pour plaire aux électeurs de l’État de New York qui le choisissent en novembre 2022 lors des élections de mi-mandat, rappelle notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Après son élection, la suite ne sera qu’un calvaire de plusieurs mois. Quand ses mensonges sont découverts, George Santos passe son temps à fuir les journalistes dans les couloirs du Congrès. Il ne trouve de place dans aucune des commissions de la chambre. Les appels à la démission se multiplient dans son propre camp. Il continue à les rejeter. Les chefs républicains continuent eux à en appeler à la présomption d’innocence. Il faut dire que George Santos vote avec son parti au sein d’une majorité très mince. Cela pourrait continuer le temps d’aller jusqu’au procès.

(Et avec AFP)

