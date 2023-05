À la Une: la fin du «Titre 42» aux États-Unis

Revue de presse des Amériques

Ce jeudi 11 mai prend fin la mesure qui permettait aux États-Unis d’expulser sans délais des migrants vers le Mexique. Au Texas, les autorités locales ont pris les devants pour tenter de faire face au nombre croissant de migrants. Et avec des méthodes de plus en plus musclées, écrit le Washington Post dans un reportage multimédia à lire et à regarder sur le site du journal.

Une équipe du quotidien a accompagné des garde-frontières lors d’une patrouille nocturne au cours de laquelle 10 migrants ont été arrêtés. « Nous ne sommes pas préparés à ce qui va arriver », explique le shérif du comté de Kinney. Ces deux dernières années, ses équipes ont arrêté deux fois plus de migrants que le comté compte d’habitants. Pour le shérif, ces arrestations sont le meilleur moyen pour protéger les résidents, mais aussi les migrants eux-mêmes.

« Si on vous oblige à travailler dans un réseau de prostitution, est-ce que vous aurez vraiment une vie meilleure ? », demande-t-il aux journalistes du Washington Post. Sur son bureau se trouve une Bible et des autocollants de Donald Trump. « Depuis l’élection de Joe Biden, nous sommes assiégés par les migrants », estime le shérif. « Je dois me battre pour protéger mes fermiers et chasseurs. Car s’ils s’en vont à cause des migrants, il n’y aurait plus de rentrées fiscales. Ce serait la fin du comté », conclut-il.

La vie de migrants à El Paso

De la crainte des autorités locales aux inquiétudes des migrants confrontés à cette nouvelle donne, c’est un reportage à lire dans la presse brésilienne. La Folha de São Paulo a rencontré dans les rues d’El Paso, au Texas, le Nicaraguayen Jaime García, 28 ans. « Il s'est fait voler ses vêtements alors qu'ils séchaient sur un mur et son téléphone portable alors que la batterie était en train de recharger », écrit le quotidien. Le jeune homme s'est joint à un groupe de migrants qui campent devant une église, où ils reçoivent de la nourriture et des vêtements.

Comme beaucoup d’autres, Jaime García veut se rendre à Denver dans le Colorado, mais « il ne trouve pas de travail pour réunir les 90 dollars du ticket de bus qui lui permettra d’y aller ». En fait, explique la Folha de São Paulo, en raison du grand nombre de personnes à la recherche de cette somme d'argent, il y a une pénurie d'emplois à El Paso et il est difficile de trouver du travail. Jaime García a vécu pendant trois mois dans un foyer, mais il a dû laisser la place aux nouveaux migrants. Depuis, il vit dans les rues de la ville texane.

Donald Trump de retour sur CNN, bis repetita

Avec le retour de Donald Trump sur CNN, la presse reste plutôt critique face à cet évènement médiatique, à commencer par la chaîne elle-même. « Qu’est-ce que ce spectacle de mensonges a pu apporter à l’Amérique », s’interroge un éditorialiste de CNN. « Machine à mensonges professionnelle, Donald Trump a enchaîné les contrevérités à un rythme effréné, prenant à certains moments le contrôle de la scène devant un public qui lui était acquis », écrit l’éditorialiste.

Et CNN a diffusé tout cela, on se croyait en 2016, lors de la première campagne présidentielle de Donald Trump. Selon le New York Times, « il s'agit d'un aperçu de ce que le journalisme américain peut attendre de la campagne de 2024 ». Et pour le Washington Post, le « show » de Donald Trump sur CNN « nous a appris plusieurs choses. L’ancien président n’exclut pas de reprendre la politique de séparation de familles de migrants s’il est réélu. Il est capable d'amener une foule à rire avec lui de la femme qu’il a sexuellement agressée, selon le verdict d’un jury ». Et, troisième chose à retenir selon le Washington Post : « Il n'existe aucun moyen efficace de vérifier les faits en temps réel ».

Haïti : recrudescence du choléra dans certains quartiers de Port-au-Prince

Le journal en ligne Ayibopost s’appuie sur les chiffres communiqués par les organisations qui prennent en charge les personnes malades. Plus de 1 600 cas suspects ont été détectés jusqu’au 7 mai dernier, notamment à Pétion-Ville, dans la banlieue de Port-au-Prince. Plusieurs enfants en bas-âge en sont morts, d’après Médecins sans frontières.

